El Dodge Durango GT 2026 ahora cuenta con el legendario HEMI V8 de 5.7 litros, que ofrece 65 CV más que el modelo anterior con motor V6.

Dodge anunció que, a partir de los pedidos realizados el 13 de agosto, toda la gama Durango incorporará de serie el motor HEMI V-8, desde el modelo GT de entrada hasta el SRT Hellcat de 710 CV. Esta decisión marca la primera vez que todos los Durango equiparán esta mecánica.

El fabricante indicó que las ventas en Estados Unidos crecieron más del 50 % en el segundo trimestre respecto al primero y que el modelo lideró su segmento en el estudio APEAL 2025 de J.D. Power, por lo que buscan capitalizar ese impulso ofreciendo mayores prestaciones a un público más amplio.

La gama 2026 estará compuesta por las versiones GT, R/T y SRT Hellcat, con motores HEMI V8 de 5.7 litros, 6.4 litros (392 pulgadas cúbicas) o 6.2 litros supercargados, según el caso. Toda la línea ofrecerá la mayor capacidad de remolque de su categoría, con hasta 8.700 libras.

Los pedidos de los Dodge Durango GT y SRT Hellcat se abrirán el 13 de agosto de 2025, con entregas previstas para el cuarto trimestre en Estados Unidos. Dodge Durango 2026: todos los modelos tendrán motor HEMI V8 de serie Dodge Durango 2026: todos los modelos tendrán motor HEMI V8 de serie Dodge El Durango GT reemplaza el motor V6 por un HEMI V8 de 5.7 litros, con un aumento de 65 CV, alcanzando un precio inicial de 42.495 dólares en Estados Unidos.

Esto lo posiciona como el SUV con tracción total y motor V8 más asequible del mercado, ofreciendo un 22 % más de potencia, un 50 % más de torque, aceleración de 0 a 60 mph en 6,2 segundos, 40 % más de capacidad de remolque en la versión R/T Tow N Go, sonido de escape más marcado y sistema de desactivación de cilindros para mejorar la eficiencia.