Volkswagen amplía la gama de su vehículo utilitario: qué precio tiene
Los pedidos realizados antes del 31 de marzo se benefician de ahorros adicionales de 1.500 libras como parte del evento de ventas Volkswagen Transporter.
La línea de vehículos comerciales de Volkswagen en Gran Bretaña presentó una ampliación de la gama para la nueva Transporter con el acabado Commerce Pro S. Disponible tanto en versión furgoneta como Kombi, los precios comienzan en 43.050 libras o £509 por mes con un Plan de Contrato Personal de Solutions.
El nuevo Commerce Pro S llega con una estética más nítida y orientada al diseño para los clientes que buscan una presencia profesional con una distinción visual adicional, que incluye exclusivas llantas de aleación de 17 pulgadas en negro brillante, un divisor delantero del color de la carrocería, un alerón trasero extendido y detalles de parrilla en negro brillante.
Ya está abierto el plazo de pedidos y se esperan las primeras entregas del nuevo Commerce Pro S en abril.
Características de la nueva versión de la Volkswagen Transporter
Las nuevas variantes del Transporter Commerce Pro S vienen con una opción de distancia entre ejes corta o larga, lo que proporciona suficiente espacio para el equipo y una selección de motores (diésel y eléctrico, con eHybrid a continuación), que ofrecen a los clientes flexibilidad para seleccionar el motor adecuado para sus necesidades.
Precios de Volkswagen Transporter en Reino Unido
Los precios comienzan en 53.086 libras para el nuevo Transporter Panel Van Commerce Pro S, y 54.742 libras (IVA incluido y costos OTR) para el Transporter Kombi Commerce Pro S, que combina versatilidad y practicidad, con cinco asientos como estándar y la opción de una configuración de seis asientos.
Opciones de financiación para acceder a la Volkswagen Transporter
Volkswagen Vehículos Comerciales ofrece atractivas ofertas de financiación para la nueva línea Transporter. El nuevo Panel van Commerce Pro S SWB Commerce Pro S 170 CV 2.0 TDI 8 velocidades automático está disponible con un Plan de Contrato Personal Solutions por solo 509 libras al mes.
El nuevo Transporter Kombi Commerce Pro S SWB 170 CV 2.0 TDI 8 velocidades automático también está disponible desde 509 £ al mes 3 con un Plan de Contrato Personal Solutions. Ambas ofertas incluyen un depósito de 5000 libras de Volkswagen Financial Services con un descuento adicional de 1500 libras en pedidos realizados hasta el 31 de marzo de 2026 como parte del evento de ventas de Volkswagen Transporter.