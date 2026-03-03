Kawasaki lanza la nueva Ninja ZX-6R: potencia de 127 CV y tecnología de circuito

De la mano del Grupo Corven, representante exclusivo de la marca en el país, Kawasaki anunció el desembarco de la nueva Ninja ZX-6R . Este modelo de fabricación japonesa llega para consolidar la oferta en el segmento Supersport de media cilindrada, brindando prestaciones de competición adaptadas tanto para el uso en pista como para la ruta y los centros urbanos.

A diferencia de las tradicionales 600 cc del segmento, la Ninja ZX-6R utiliza un motor de 636 cc , cuatro cilindros en línea y refrigeración líquida. Esta configuración estratégica permite un mayor torque en regímenes bajos y medios, facilitando las maniobras de sobrepaso y la agilidad en ciudad.

La nueva ZX-6R incorpora un paquete electrónico de avanzada para gestionar la potencia con precisión. Cuenta con acelerador electrónico y el reconocido Control de Tracción Kawasaki (KTRC) con tres niveles de intervención.

Embrague: Tecnología Assist & Slipper que suaviza el accionamiento de la maneta y evita el rebote de la rueda trasera en rebajes bruscos.

Transmisión: Seis marchas con sistema Kawasaki Quick Shifter (KQS) para subir cambios sin usar el embrague.

Los pilotos pueden seleccionar entre cuatro modos de conducción integrados: Sport, Road, Rain y el modo Rider , este último totalmente configurable según la preferencia del usuario. Además, el instrumental consta de una pantalla TFT color de 4,3 pulgadas con conectividad para smartphone a través de la aplicación RIDEOLOGY.

La arquitectura de la moto está diseñada para ofrecer rigidez y precisión en el trazado:

Chasis: Perimetral de aluminio con una distancia entre ejes de 140 cm.

Suspensión delantera: Horquilla invertida Showa SFF-BP de 41 mm, totalmente regulable.

Suspensión trasera: Sistema Uni-Trak con monoamortiguador ajustable en precarga y rebote.

Frenos: Doble disco delantero de 310 mm con pinzas radiales monobloque de cuatro pistones y disco trasero de 220 mm.

La estética de la ZX-6R toma referencias directas de la Ninja ZX-10R. Presenta carenados tridimensionales con entradas de aire tipo winglet integradas, iluminación full LED y un escape con acabado en negro. La posición de manejo es netamente deportiva, con estriberas retrasadas y manillar bajo para favorecer el control dinámico.

Con un peso en orden de marcha de 196 kg y un depósito de combustible de 17 litros, la nueva Kawasaki Ninja ZX-6R ya se encuentra disponible en la red oficial de concesionarios en el clásico color verde lima. El precio sugerido de venta es de USD 29.900.