Secuestran seis motos en Guaymallén para evitar una juntada stunt

En un operativo en el interior del barrio Paraguay, identificaron motos de distintas cilindradas con diversas irregularidades. Multaron a seis jóvenes.

Las motos secuestradas por la policía.

Ministerio de Seguridad

Un operativo preventivo permitió desactivar este sábado por la tarde una juntada "stunt” en el departamento de Guaymallén, donde un grupo de motociclistas fue detenido y sorprendido con diversas irregularidades en el interior del barrio Paraguay.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18.40 y estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), la Unidad Motorizada de Acción Rápida y la Policía Vial. Todo en el marco de la prevención de este tipo de encuentros, conocidos como "movida stunt", que suelen incluir acrobacias y maniobras peligrosas con motos en la vía pública.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, el despliegue se concretó mediante patrullajes preventivos y controles a motocicletas de baja y alta cilindrada que circulaban en la zona. Durante las inspecciones se detectaron múltiples irregularidades vinculadas a la falta de documentación obligatoria y condiciones mínimas de seguridad para circular.

Como resultado del operativo, se labraron seis actas viales. Entre las infracciones constatadas figuran la falta de licencia de conducir, ausencia de seguro obligatorio y circulación sin la patente colocada.

Entre los involucrados se identificó a seis jóvenes de entre 20 y 27 años, quienes conducían distintos rodados; entre ellos una Zanella ZB, Honda GLH, Honda Wave, Motomel y Honda CB Twister; y presentaban distintas faltas administrativas. Ante las irregularidades, se dispuso la retención de las motocicletas, que quedaron a disposición del Juzgado Vial Norte.

