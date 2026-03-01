Secuestran seis motos en Guaymallén para evitar una juntada stunt

En un operativo en el interior del barrio Paraguay, identificaron motos de distintas cilindradas con diversas irregularidades. Multaron a seis jóvenes.

Un operativo preventivo permitió desactivar este sábado por la tarde una juntada "stunt” en el departamento de Guaymallén, donde un grupo de motociclistas fue detenido y sorprendido con diversas irregularidades en el interior del barrio Paraguay.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18.40 y estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), la Unidad Motorizada de Acción Rápida y la Policía Vial. Todo en el marco de la prevención de este tipo de encuentros, conocidos como "movida stunt", que suelen incluir acrobacias y maniobras peligrosas con motos en la vía pública.

df5add02-8acd-48e8-8b77-7af707f1bd1e Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, el despliegue se concretó mediante patrullajes preventivos y controles a motocicletas de baja y alta cilindrada que circulaban en la zona. Durante las inspecciones se detectaron múltiples irregularidades vinculadas a la falta de documentación obligatoria y condiciones mínimas de seguridad para circular.

Como resultado del operativo, se labraron seis actas viales. Entre las infracciones constatadas figuran la falta de licencia de conducir, ausencia de seguro obligatorio y circulación sin la patente colocada.