Secuestran seis motos en Guaymallén para evitar una juntada stunt
En un operativo en el interior del barrio Paraguay, identificaron motos de distintas cilindradas con diversas irregularidades. Multaron a seis jóvenes.
Un operativo preventivo permitió desactivar este sábado por la tarde una juntada "stunt” en el departamento de Guaymallén, donde un grupo de motociclistas fue detenido y sorprendido con diversas irregularidades en el interior del barrio Paraguay.
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18.40 y estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), la Unidad Motorizada de Acción Rápida y la Policía Vial. Todo en el marco de la prevención de este tipo de encuentros, conocidos como "movida stunt", que suelen incluir acrobacias y maniobras peligrosas con motos en la vía pública.
Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, el despliegue se concretó mediante patrullajes preventivos y controles a motocicletas de baja y alta cilindrada que circulaban en la zona. Durante las inspecciones se detectaron múltiples irregularidades vinculadas a la falta de documentación obligatoria y condiciones mínimas de seguridad para circular.
Como resultado del operativo, se labraron seis actas viales. Entre las infracciones constatadas figuran la falta de licencia de conducir, ausencia de seguro obligatorio y circulación sin la patente colocada.
Entre los involucrados se identificó a seis jóvenes de entre 20 y 27 años, quienes conducían distintos rodados; entre ellos una Zanella ZB, Honda GLH, Honda Wave, Motomel y Honda CB Twister; y presentaban distintas faltas administrativas. Ante las irregularidades, se dispuso la retención de las motocicletas, que quedaron a disposición del Juzgado Vial Norte.