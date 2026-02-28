Volcó un camión cargado con ajo frente a la feria del Acceso Este

El siniestro ocurrió en la lateral sur del Acceso Este, frente al Mercado Cooperativo. No hubo heridos y el test de alcoholemia dio negativo.

Un camión de origen brasilero que transportaba ajo volcó este sábado por la tarde en Guaymallén, en la lateral sur del Acceso Este, a la altura del Mercado Cooperativo ubicado en esa zona de Guaymallén.

El hecho se registró alrededor de las 17.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre un siniestro vial en la zona. Al llegar al lugar, el personal constató que el vehículo, un Scania con cargamento de ajo, había quedado recostado sobre su lateral derecho en la banquina.

Según las primeras actuaciones, el conductor intentó estacionar frente a la feria ubicada en al intersección con calle Holmberg y, en esa maniobra, perdió el dominio del rodado, lo que provocó el vuelco.

Sin embargo y afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni fue necesario interrumpir el tránsito en la zona.