San Rafael: un hombre fue atropellado y murió

Un hombre de 55 años falleció luego de haber sido atropellado sobre Ruta 200, en el departamento de San Rafael.

Un hombre de 55 años murió tras un accidente vial este sábado por la noche en el departamento de San Rafael. El hecho ocurrió sobre la Ruta 200 y generó un importante despliegue policial y de emergencias en la zona.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que el hecho se produjo cuando un vehículo que circulaba de sur a norte por esa arteria impactó a un peatón que caminaba por la misma vía y en el mismo sentido de circulación. Por causas que se intentan establecer, el conductor no logró evitar la colisión.

Cómo fue el accidente en San Rafael Hasta el sitio se trasladó personal médico del Centro de Salud de Jaime Prats, que asistió a la víctima. Sin embargo, los profesionales constataron el fallecimiento en el lugar del hecho debido a la gravedad de las lesiones sufridas.