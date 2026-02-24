Omar Félix profundiza la ruptura con La Cámpora: "Juntos perdíamos por mucha más diferencia"

El resultado electoral del domingo aún sigue siendo analizado por parte de los espacios políticos, más allá que solamente se trata de elecciones municipales. De lo que quedó en claro es que la relación entre el sector peronista vinculado con los intendentes y La Cámpora está en su peor momento.

Como evidencia, están las declaraciones que realizó en MDZ Radio el intendente de San Rafael , Omar Félix , entrevistado en el programa Libre de Humo (conducido por Hernán Bitar). El jefe comunal hizo referencia a la derrota de su espacio en manos del frente Cambia Mendoza - La Libertad Avanza en San Rafael por un punto, y en el cual La Cámpora decidió presentarse por fuera del PJ, con el espacio San Rafael Futuro.

Si bien se ha especulado que si iban juntos los sectores peronistas podrían haber ganado las elecciones, Félix rechazó esa idea, y marcó que si iban juntos iban a "perder por más diferencia".

"Nosotros teníamos muy medido que estando juntos perdíamos por mucha más diferencia”, dijo el intendente sanrafaelino.

Para Félix, la salida de La Cámpora al armar un espacio aparte -luego de denunciar desmanejos de parte de la conducción del PJ a la hora de elegir candidatos- respondió a una metodología "casi extorsiva".

"Dentro del kirchnerismo hay gente valiosa también, lo que creo que hay una metodología de un sector del kirchnerismo, que es concretamente La Cámpora, que entiende la política como un modo casi extorsivo, 'si no me das esto, voy por fuera', que es lo que hicieron en San Rafael", denunció.

Y los acusó de prácticamente de no tener "legitimidad" de la ciudadanía, al interpretar los votos en las elecciones. “En un electorado de 158 mil votantes, sacar cuatro mil votos habla del nivel de representatividad. En realidad habla de un rechazo fuerte, tanto político como social”, subrayó. Acto seguido, también admitió que el presentismo en los comicios fue bastante bajo (votaron 78.409 personas).

Por otro lado, Félix relativizó la derrota en San Rafael, al sostener que ganaron "en algo que le dábamos especial importancia, que es el tema de los convencionales. Ganamos muy bien, por más de 2.800 votos. No nos fue bien en concejales por menos de un punto”, sostuvo.

¿Nueva etapa en el peronismo?

Félix evitó marcar fuertes autocríticas para el peronismo en su conjunto, al sostener que hubo "cierta recuperación" en las últimas elecciones, pero aclaró que la fuerza política se debe un "debate interno que va a requerir también del coraje de muchos dirigentes de poder plantear, 'estamos ante una etapa superada y hay que construir otra etapa', y esto requiere que no haya subordinación a decisiones de dirigentes que quieren perpetuarse y con actitudes casi hegemónicas", advirtió.

En ese marco, defendió el rol de los intendentes como eje de la reconstrucción partidaria, aunque también advirtió sobre el riesgo de la endogamia: “La dirigencia política no puede ser solo aquellos que estamos ocupando lugares de protagonismo. Tenemos que generar espacios de visibilidad para dirigentes nuevos, con ideas innovadoras y superadoras”.

La mirada al 2027 y el nombre de Matías Stevanato

De cara a 2027, el intendente reconoció que “hoy el centro de la escena lo tienen los intendentes, y especialmente Matías Stevanato ”, por su peso en el Gran Mendoza y su gestión en Maipú, donde ganó los comicios por 3 puntos este domingo.

Omar Félix, Matías Stevanato

“Es lógico que su presencia en el principal conglomerado electoral lo ayude muchísimo, y no dudo que tendría apoyo de la dirigencia mendocina”, sostuvo, aunque aclaró que “falta mucho tiempo” y que ahora la prioridad debe ser la gestión en un contexto económico complejo.

Félix también defendió la posibilidad de construir un proyecto provincial con autonomía del escenario nacional. “Hay una madurez política en el electorado que permite diferenciar lo que ocurre en la Nación y en la Provincia”, afirmó.