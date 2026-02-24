Guerra en las redes entre dirigentes del peronismo tras las elecciones

La presidenta del bloque de Senadores del PJ y apoderada legal del partido, Adriana Cano, posteó: "De acuerdo con el escrutinio oficial de la Junta Electoral de Mendoza en Luján de Cuyo y los datos que surgen de los certificados de escrutinio de nuestros fiscales y de los fiscales de otras fuerzas políticas de las mesas faltantes: 2622, 2819 y 285, el @PJ_Mza ha obtenido una banca en el Concejo Deliberante. El Dr. Germán Kemmling asumirá como concejal". Su mensaje fue reposteado por el presidente del PJ, Emir Félix y otros dirigentes de fuste.

Es decir que dejó en claro que en el tironeo por quién corresponde la banca, si a Kemmling, del espacio de los intendentes o a Paloma Scalco de La Cámpora, no habría mucho que hacer porque el escrutinio ya les habría dado la razón. Es decir que ya conocen el contenido de los votos de las mesas que aún no sean develado oficialmente pero que fiscales de todas las fuerzas saben que el ganador es el candidato del peronismo oficial. Pero además, advirtió, como apoderada del PJ que están dispuestos a ir a la Justicia.

"La insignificante cantidad de votos recurridos no modifica dicho resultado. Resulta llamativo que, 24 horas después, comiencen a aparecer notas periodísticas que ponen en duda esta situación. No sorprendería que La Cámpora y Cornejo estén intentando alguna maniobra en ese sentido. Cualquier intento de generar confusión o fraude será denunciado ante la justicia por nuestro partido", finalizó.

La misma Paloma Scalco, concejal dos veces, que es quien además fue por la reelección salió a responderle a Cano.

"Adri pero la que le vota a dos manos el presupuesto o San Jorge a Cornejo sos vos. las maniobritas son de ustedes, todas de ustedes. Y lo hacen tanto que ya ni sorprenden", apuntando al tema de la posible conexión entre los rumores de que la banca le correspondería a ella y Cambia Mendoza.

Gabriela Malimar, exconcejal por Godoy Cruz y asesora de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, se sumó: "aja en la cámara pareces oficialista por cada uno de tus votos, quisimos jugar internas y no nos lo permitieron y nosotros somos los que negociamos? Jajajaja"

image

Las disputa tras las elecciones que los intendentes cree cerrada

La falta de acuerdo entre el sector de la conducción del PJ, liderada por Emir Félix, y el espacio que comanda la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti generó que estas dos líneas internas del peronismo presentaran listas propias en San Rafael, Rivadavia y Luján de Cuyo en las elecciones del domingo 22 de febrero pasado.

El PJ provincial compitió bajo el nombre de Fuerza Justicialista Rivadavia y Fuerza Justicialista Luján de Cuyo, mientras que en el sur provincial llevó el nombre de San Rafael en Marcha.

Según los datos oficiales del recuento provisorio, Fuerza Justicialista, el sector respaldado por el PJ que llevaba a Germán Kemmling como primer candidato a concejal obtuvo el 10,35% con un total de 5.085 votos.

En tanto, la lista Frente Patria encabezada por Paloma Scalco, referente local del kirchnerismo, alcanzó el 10,24% con 5.030 votos. De acuerdo a lo que aseguran los intendentes, el resultado ya es irreversible a favor de Kemmling, su candidato.