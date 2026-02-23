Ley de Glaciares: el peronismo presenta un proyecto alternativo para cuidar los ecosistemas

El diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de ley para reforzar el Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares , en respuesta a la iniciativa del oficialismo que propone reducir los estándares vigentes.

“ Defender los glaciares es defender la vida ”, afirmó el legislador al anunciar la propuesta. Y agregó: “El acceso al agua es un derecho y una condición para el desarrollo. Cualquier retroceso en la protección de los glaciares compromete el futuro de nuestras comunidades”.

La propuesta del peronismo llega días antes de que el Senado avance con una media sanción en la normativa actual. La propuesta que defiende la Casa Rosada, junto con los gobernadores aliados de las provincias mineras, consiste en darle autorización a las provincias para que puedan definir qué proyectos de desarrollo minero pueden darse en las zonas periglaciares, que hoy son protegidas.

Según datos oficiales citados en la iniciativa, en la Argentina existen cerca de 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias. Estos cuerpos de hielo alimentan 36 cuencas hídricas y abastecen de agua a millones de personas.

El proyecto de Valés busca sostener un piso común de estándares ambientales para todo el país y reafirma el carácter estratégico de los glaciares como reservas de agua dulce. En los fundamentos se señala su importancia para el consumo humano, la producción agrícola, la recarga de cuencas hidrográficas, la generación de energía, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.

Glaciar de Escombros Quebrada del Chorro Mendoza Glaciar de Escombros Quebrada del Chorro en Mendoza Inventario de glaciares Ianigla

Valdés plantea que, en un Estado federal, la protección de estos ecosistemas requiere coordinación entre la Nación y las provincias. En ese sentido, cita la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2019 remarcó el carácter estratégico del recurso hídrico y la necesidad de abordar la preservación ambiental de manera sistémica cuando está en juego el acceso al agua de grandes poblaciones.

La iniciativa también se inscribe en los compromisos asumidos por la Argentina en el marco del Acuerdo de París sobre cambio climático. Además, retoma advertencias de organizaciones ambientales que cuestionaron cualquier flexibilización de la normativa vigente. Entre ellas figuran Greenpeace, FARN, Aves Argentinas, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Jóvenes por el Clima.

El foco del proyecto del peronismo

El proyecto pone el foco en las poblaciones cordilleranas y en las localidades ubicadas aguas abajo de los sistemas glaciares. Según el texto, una reducción de los estándares de protección podría afectar tanto la disponibilidad como la calidad del agua, especialmente ante la expansión de actividades extractivas sin controles suficientes.

“El acceso al agua y la protección de los glaciares no son solo una cuestión ambiental, sino un tema de soberanía, desarrollo y justicia social”, señalan los fundamentos de la iniciativa, que apunta a consolidar un marco normativo frente a posibles cambios en el régimen actual.