Victoria en Maipú y ¿armado para el 2027?: qué dijo Matías Stevanato tras el resultado

El intendente de Maipú , Matías Stevanato , fue uno de los pocos dirigentes políticos del peronismo -junto a Flor Destéfanis en Santa Rosa y Fernando Ubieta en La Paz- que pudo festejar una victoria este domingo de Elecciones comunales, con una diferencia de más de 3 puntos contra la alianza de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

Este resultado de los comicios desdoblados llegó para cortar una racha de 25 años de derrotas del peronismo en las elecciones intermedias, por lo que el festejo fue más valorado dentro de un espacio político que a nivel provincial está transitando una fuerte crisis.

La imagen que mostró Stevanato en Maipú fue un mensaje hacia el resto del peronismo, pero también marcando terreno dentro del espacio, ya que no hubo dirigentes "externos". Además de funcionarios del municipio, se contó con la presencia de Francisco "Chiqui" García, exintendente de la comuna. No estuvo en este caso Adolfo Bermejo, otro exintendente; ni ningún referente del PJ a nivel provincial.

Parte de la conferencia de prensa que realizó Stevanato en un hotel céntrico de Maipú, se centró en la racha que se quebró de 25 años de derrotas en elecciones legislativas por parte del peronismo.

"Solamente tenemos palabras de agradecimiento para todo el pueblo de Maipú, por renovar esa confianza que nos dieron en el 2019, que nos volvieron a dar en el 2023, y que hoy, este 22 de febrero que pudimos cortar esa racha de 25 años donde no podíamos ganar una elección legislativa, y hoy se logró gracias al gran esfuerzo y la gran tarea que hicieron cada uno de nuestros candidatos a concejales", señaló.

Rearmado del peronismo y un "espacio amplio"

Si bien dijo que el 2027 queda "todavía muy lejos" para pensar en una eventual candidatura a la gobernación -ya que no puede contar con otra reelección-, el jefe comunal se mostró optimista pese a los resultados adversos en otros departamentos, como San Rafael. “Yo soy una persona de fe y esperanza”, afirmó, y recordó que en Maipú lograron revertir un escenario complejo: “En cuatro meses logramos dar vuelta esa victoria y ganamos una elección”.

En ese sentido, sostuvo que el peronismo atraviesa un proceso de transformación interna ya que “viene generando un verdadero crecimiento generacional y una renovación de caras”, y dejó entrever que por ahí deberán trabajar dentro del PJ, que transita una pelea intestina entre el kirchnerismo y el sector más ligado a los intendentes.

Stevanato planteó además la necesidad de conformar un espacio "amplio", como ya viene pidiendo desde hace años, que trascienda las estructuras partidarias tradicionales.

“Este modelo, el de Maipú Crece, no es de un solo partido político. Son dirigentes de muchos partidos que entienden que hay que trabajar tendiendo puentes”, remarcó. Y proyectó: “Estoy convencido de que vamos a generar una alternativa para todo el pueblo de Mendoza, pensando siempre en un gran frente”.

Críticas a Javier Milei: "Viene bajando en Mendoza"

En medio de las comparaciones por los resultados del espacio de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, Stevanato ofreció otro punto de vista y aseguró que el escenario hoy "es otro" y que Javier Milei "viene cayendo".

Matías Stevanato celebró el triunfo del PJ en Maipú.

“La Libertad Avanza en octubre nos sacó casi 30 puntos de diferencia, y hoy perdieron”, señaló, y agregó que el espacio “no está ascendiendo” sino que, a su entender, “viene cayendo por las medidas que están tomando”.

Ante esto, enumeró situaciones complejas como la de los productores vitivinícolas, así como también prestadores turísticos con baja actividad y despidos en el sector petrolero. “Yo no veo que esté todo bien, al revés, estoy viviendo una situación que es cada vez más caótica”, sostuvo.

“Creo en un país que apuesta a las pymes, porque para mí son las verdaderas generadoras de empleo en la Argentina”, dijo. Y agregó: “Mi sueño es un país con un presidente que apueste a la industria nacional, que invierta, que genere empleo”.