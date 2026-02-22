Datos oficiales: ganó el oficialismo en Maipú y Matías Stevanato se posiciona en el PJ

El peronismo de Maipú celebra este domingo los resultados de las elecciones a concejales, con un triunfo de al menos 3 puntos contra la alianza conformada por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

Si bien había optimismo en el búnker situado en calle Pescara, a metros de la plaza departamental, se manejaba la idea que el resultado entre los dos espacios políticos podía ser ajustado.

Los datos oficiales marcan una victoria del peronismo, bajo el liderazgo del intendente, Matías Stevanato, de 3 puntos.

Con más del 80% de mesas escrutadas, el espacio Maipú Crece logró el 43,27% de los votos, seguido por LLA-CM con el 40%.

El resto de los sectores estuvieron muy lejos de la discusión. El Frente Libertario Demócrata, obtuvo un 4,8%; Proyecto Maipú Rumbo Nuevo, un 4,4%; y detrás el Frente de Izquierda, con un 4%; y el Frente Verde se situó último con el 3,4%.

Hubo 3,4% de votos nulos y un 1,3% en blanco.

Bajísima participación electoral en Maipú

El dato concreto en primer lugar ha sido la baja participación electoral. Solamente el 43% de los habilitados para votar en la comuna que gobierna Matías Stevanato, votó en estas elecciones.

Pasando en limpio, de los 161.260 electores habilitados para votar, solo asistieron poco más de 59.000.

Matías Stevanato elecciones El intendente de Maipú, Matías Stevanato, votó en las elecciones municipales y contó cómo será su jornada.

Renovación del Concejo Deliberante en Maipú

En Maipú, los ediles que resulten electos el domingo se sumarán a un cuerpo integrado por 3 oficialistas, 2 radicales y un demócrata libertario, los cuales tienen mandato hasta 2027.

Es decir que para lograr al menos la mitad de los integrantes del Concejo, el peronismo maipucino debe obtener tres bancas en estas elecciones.

Continúan: Adrián Herrera Longo (PJ), Marcelo Guevara (PJ), Belén Banqueri (PJ), María Elisa Gómez (UCR), Marcos Flores (UCR), Alfredo Mancifesta (Demócrata Libertario)

Terminan mandato: Yamila Cerezo (PJ), Luis Acosta (PJ), Gabriel López (UCR), Gladys Sánchez (UCR), Sergio Dragoni (UCR) y Analía Pallero (Libres del Sur).