Peligro en el Acceso Este: alertan que delincuentes arrojan piedras para robar a conductores en Maipú

Desde hace tiempo se utiliza esa modalidad de robo en las rutas mendocinas. Este último martes, uno de esos episodios provocó caos vehicular en el Acceso Este.

La modalidad delictiva que consiste en arrojar o colocar piedras sobre una ruta para provocar accidentes y luego robarle a las víctimas, comenzó a emplearse a comienzos de la década de los 2000. En la actualidad, se siguen registrando hechos de esas características y la noche del martes uno de esos episodios provocó caos vehicular en el Acceso Este.

Un testigo que se comunicó con MDZ compartió un video que filmó del hecho registrado en horas de la noche del citado día sobre la Ruta 7, a la altura de calle Nicolás Serpa, en el departamento de Maipú.

El hombre sostuvo que la situación se viene repitiendo en ese sector durante las últimas semanas y que varios conductores han sufrido roturas de cubiertas y llantas. En ese sentido, apuntó contra delincuentes de la zona que colocan piedras de grandes dimensiones en puntos estratégicos, con el objetivo de abordar a las víctimas y sustraerles sus pertenencias.

El video del episodio en el Acceso Este Embed - VIDEO PIEDRAS ACCESO ESTE En el material fílmico que aportó, se observa los trozos de escombro sobre una de las vías del Acceso Este y varios vehículos estacionados sobre ambas banquinas y conductores buscando vías alternativas para continuar su trayecto.

Asimismo, las imágenes muestran a un joven motociclista tendido sobre la ruta, quien sufrió un accidente al llevarse por delante una de las piedras arrojadas por los maleantes de la zona.