Comenzaron las obras en el Acceso Este: en qué tramos habrá demoras este miércoles

Los conductores mendocinos deberán estar atentos desde este miércoles, ya que comenzaron las primeras intervenciones de la transformación del Acceso Este en el tramo de Maipú . Se trata de una obra de gran magnitud que traerá mejoras en la infraestructura vial, pero que durante los próximos meses también generará cambios en la circulación habitual.

Este miércoles las tareas comenzaron sobre la calzada sur, en el tramo comprendido entre los puentes de Don Bosco y Maza. Allí se realizan trabajos preliminares sobre las banquinas, lo que obliga a reducir el espacio disponible para la circulación vehicular. Desde el Gobierno provincial informaron que los trabajos se realizarán entre las 8.00 y las 18.00.

Las primeras tareas se desarrollarán entre Don Bosco y Maza.

El jueves las intervenciones avanzarán sobre la calzada norte entre calle Lamadrid y carril San Pedro. En ese sector se llevará adelante un relevamiento técnico para determinar el estado del pavimento y definir las reparaciones necesarias en baches y fisuras.

Debido a las características de la obra, todavía no se habilitará la circulación por las colectoras. Por ese motivo, en los sectores intervenidos el tránsito funcionará con un único carril por sentido, una situación que podría generar demoras especialmente en horarios de mayor movimiento.

Acceso Este intervención en Maipú- Prensa Gobierno de Mendoza El jueves avanzarán sobre el tramo comprendido entre Lamadrid y San Pedro. Prensa Gobierno de Mendoza

Piden paciencia y precaución

Las autoridades recomendaron circular a baja velocidad, respetar la cartelería provisoria y seguir las indicaciones del personal apostado en la zona. También aconsejaron salir con más tiempo de lo habitual para evitar inconvenientes durante los desplazamientos.

La obra forma parte de un proyecto más amplio de recuperación integral del Acceso Este, una de las rutas con mayor volumen de tránsito de la provincia. En algunos sectores circulan hasta 120.000 vehículos por día, por lo que cualquier intervención requiere una planificación especial para mantener la seguridad vial.

Acceso Este (Ruta 7) a la altura de Maipú. Las restricciones se extenderán de 8.00 a 18.00 y afectarán uno de los accesos más transitados de Mendoza, utilizado por miles de vehículos cada día. Prensa Gobierno de Mendoza

Durante los horarios de trabajo se aplicarán reducciones de carriles y estrechamientos de calzada en distintos sectores del corredor, uno de los más transitados del Gran Mendoza. Por esto, desde el Gobierno reconocen que habrá molestias mientras duren los trabajos, pero sostienen que las mejoras permitirán contar con una vía más segura y moderna.

Mientras tanto, la recomendación para quienes utilicen el Acceso Este es: manejar con paciencia, prestar atención a la señalización y prever posibles demoras durante las próximas semanas.