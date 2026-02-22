Elecciones en Maipú y Luján de Cuyo: una jornada tranquila y con cambios en el sistema

La jornada de elecciones municipales en seis departamentos de Mendoza comenzó con un clima de normalidad y baja participación, aunque con expectativas en más gente vaya a votar a la tarde. MDZ recorrió Maipú y Luján de Cuyo para saber cómo se desarrollaron las primeras horas de votación.

Una mañana fresca, con cielo despejado tras las intensas lluvias de la noche anterior y el sol que de a poco calentaba el cuerpo. En las escuelas habilitadas, autoridades de mesa y miembros de la Junta Electoral comenzaron con la organización inicial que, según comentaron, demandó algunos minutos pero sin demoras significativas.

Desde temprano, los vecinos comenzaron a acercarse a votar de manera paulatina. El ritmo fue moderado durante la mañana, con expectativas de mayor concurrencia hacia el mediodía y por la tarde. Las mesas se constituyeron sin mayores inconvenientes y con la presencia de autoridades y fiscales. Esta vez, dos vicepresidentes para asistir al presidente.

Un delegado de la Junta en una escuela de Maipú señaló que el proceso se desarrolló “bien” y destacó que “hay dos vicepresidentes de mesa, que tienen la misma categoría más allá de que haya un presidente como responsable”. Según explicó, esta modalidad permite garantizar la cobertura ante eventuales ausencias: “Tenés dos posibilidades por si te falta uno. Cubrimos todo”. Además, confirmó que las mesas contaron con fiscales de las distintas fuerzas políticas .

En cuanto al nivel de información del electorado, el mismo referente, que además es secretario escolar, indicó: “Yo veo que la gente está informada, pero en los jóvenes no he visto mucho entusiasmo para venir a votar, no le dan tanta importancia”.

En la calle hablamos con jóvenes que no figuraban en el padrón pero estaban al tanto de la elección porque familiares suyos concurrían a votar. También hubo jóvenes que con 16 años estaban habilitados, pero optaron por no asistir al considerar que no tenían definido su voto ni claridad en qué cargos se votan, ya que en su caso la participación no es obligatoria.

Solamente una persona nos dijo: "No tenía ni idea que hay elecciones. Yo sólo salí a comprar".

Incorporación de dos vicepresidentes y asistencia ciudadana

La implementación de dos vicepresidentes por mesa fue una de las novedades destacadas en esta elección. Las autoridades recibieron capacitaciones previas diferenciadas según la función asignada.

Asimismo, se dispuso un sistema de asistencia ciudadana destinado a orientar a votantes en la búsqueda de su mesa, o que desconocían el procedimiento o requerían accesibilidad. En estos casos, el presidente de mesa y los fiscales descienden con la urna para garantizar el sufragio, mientras uno de los vicepresidentes permanece en el aula.

Los cargos designados por el Estado, incluidos delegados y asistentes, fueron notificados mediante telegrama y son remunerados.