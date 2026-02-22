Las elecciones arrancaron con poca participación: cuándo se conocerán los resultados

Desde la Junta Electoral indicaron que las elecciones desdobladas se iniciaron con normalidad, pero con baja afluencia.

Las elecciones desdobladas de este domingo se iniciaron con normalidad en los seis departamentos involucrados, pero la baja afluencia en todo el territorio fue la clave del comienzo de la jornada.

A las 8.35 ya estaban conformadas todas las mesas. En algunos casos hubo demoras en la apertura de los colegios debido a trabajos de limpieza por la tormenta que afectó a Mendoza.

Se espera que los primeros datos estén publicados a las 21 ya que en casi todos los distritos habrá una sola categoría para relevar.

elecciones 2026 5 Elecciones 2026 Mendoza. Marcos García / MDZ Los detalles de las elecciones desdobladas Este domingo 22 de febrero se realizan las elecciones desdobladas en seis departamentos de Mendoza: Luján de Cuyo, Rivadavia, San Rafael, Maipú, La Paz y Santa Rosa. Desde las 8 y hasta las 18, las personas empadronadas en esas comunas pueden ir a votar.

Las seis localidades tienen comicios para renovar la mitad de sus concejos deliberantes. Además, en el municipio del sur provincial también se sufragará para escoger convencionales constituyentes, debido a que se realizará una reforma de la Carta Orgánica.