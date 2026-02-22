Elecciones 2026: cuánta gente ya fue a votar y cuándo se conocerán los resultados

Las elecciones desdobladas de este domingo se iniciaron con normalidad en los seis departamentos involucrados, pero la baja afluencia en todo el territorio fue la clave del comienzo de la jornada.

A las 8.35 ya estaban conformadas todas las mesas. En algunos casos hubo demoras en la apertura de los colegios debido a trabajos de limpieza por la tormenta que afectó a Mendoza .

Se espera que los primeros datos estén publicados a las 21 ya que en casi todos los distritos habrá una sola categoría para relevar.

La Junta Electoral Mendoza informó que, con un corte de registro realizado a las 12.30, estos son los porcentajes de electores que han asistido a emitir su voto en los seis departamentos, con un promedio del 22%:

Uno de los primeros intendentes en ir a votar fue el de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, que en estas elecciones va aliado con el Gobierno. Tras sufragar, aprovechó para conocer de primera mano el avance del comicio y se reunió con su ex rival en la comuna, el ministro de Gobierno Natalio Mema.

"Hoy votamos en Luján de Cuyo con tranquilidad y responsabilidad. Me encontré con el ministro Natalio Mema en una jornada que fortalece nuestra institucionalidad y la vida democrática del departamento. La Boleta Única nos permite un proceso más ágil y transparente. Invito a todos los lujaninos a participar y ejercer su derecho con compromiso", expresó.

allasino mema

Flor Destéfanis votó en La Dormida

Durante la mañana también se dirigió a votar la jefa comunal de Santa Rosa, Flor Destéfanis. Lo hizo en la localidad de La Dormida.

"Hermosa jornada electoral en Santa Rosa, todo se desarrolla con normalidad y con una muy buena concurrencia de votantes", señaló la intendenta en sus redes sociales.

flor destéfanis

Los detalles de las elecciones desdobladas

Este domingo 22 de febrero se realizan las elecciones desdobladas en seis departamentos de Mendoza: Luján de Cuyo, Rivadavia, San Rafael, Maipú, La Paz y Santa Rosa. Desde las 8 y hasta las 18, las personas empadronadas en esas comunas pueden ir a votar.

Las seis localidades tienen comicios para renovar la mitad de sus concejos deliberantes. Además, en el municipio del sur provincial también se sufragará para escoger convencionales constituyentes, debido a que se realizará una reforma de la Carta Orgánica.

La elección se desarrolla, una vez más, con el sistema de boleta única papel. Son más de 500 mil los mendocinos que están habilitados para votar en esta instancia. El departamento con el número mayor de empadronados es Maipú, con 161.260 habilitadas.