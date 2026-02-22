Hebe Casado votó en San Rafael y pidió que la gente participe: "Es un ratito"

La vicegobernadora Hebe Casado votó en una escuela de Cuadro Benegas, en San Rafael, por las elecciones desdobladas de ese departamento.

La vicegobernadora Hebe Casado votó este domingo en la escuela Provincia del Chaco, del distrito Cuadro Benegas de San Rafael, y convocó a la ciudadanía a sufragar. "Es un ratito", sostuvo.

"Hoy ejercí mi derecho ciudadano, participando de una elección que es clave para definir el rumbo institucional del departamento y elegir a quienes van a regir las ordenanzas y la carta orgánica”, expresó.

Asimismo, la titular del Senado remarcó la relevancia de participar de la instancia electoral. “Es importante que la gente vaya a votar. Para muchos trámites ante el Estado se necesitan los últimos tres troqueles de votación, incluso para ingresar a un cargo público. Por eso es fundamental participar”, mencionó.

“Votar es un compromiso con la democracia. Es un ratito y es una forma concreta de elegir a quienes nos representan”, cerró Casado.

Elecciones en Mendoza Este domingo 22 de febrero se realizan las elecciones desdobladas en seis departamentos de Mendoza: Luján de Cuyo, Rivadavia, San Rafael, Maipú, La Paz y Santa Rosa. Desde las 8 y hasta las 18, las personas empadronadas en esas comunas pueden ir a votar.