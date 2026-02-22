¿Fue a votar? La imagen editada con IA que subió Facundo Correa Llano por las elecciones

El presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano, compartió una imagen editada con IA por las elecciones.

Las elecciones desdobladas se realizan este domingo en seis departamentos de Mendoza y todos los políticos quieren mostrar su participación, pero el que no pasó desapercibido fue el presidente de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, con una imagen que dio que hablar en las redes.

Es que el diputado nacional compartió una publicación en su cuenta de X y, rápidamente, los usuarios le hicieron notar que la imagen estaba retocada con IA.

"Hoy es un día importante para los departamentos de Maipu, San Rafael, Luján, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Se eligen concejales, representantes que tendrán la responsabilidad de debatir ordenanzas, controlar al Ejecutivo municipal y administrar los recursos de los vecinos", afirmó en el post.

Correa Llano completó su mensaje con un llamado para los ciudadanos. "La jornada electoral es una instancia clave de nuestra vida democrática. Que sea un día de respeto, participación y compromiso cívico", señaló.

En la foto, se puede observar claramente modificaciones habituales de las ediciones con IA: la presidenta de mesa aparece con dos lapiceras en las manos y la urna tiene un texto que no corresponde, entre otros detalles.