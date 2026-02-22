Matías Stevanato votó y contó cuál es su cábala para las elecciones

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, votó en las elecciones municipales y contó cómo será su jornada.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, votó este domingo por las elecciones en el departamento y confió cuáles son sus cábalas para los comicios.

"Es una jornada muy importante para todo Maipú", aseguró el jefe comunal luego de sufragar en la escuela N° 4-053 "Doctor Horacio Martínez Leanez", del centro del departamento, acompañado por su hija y su esposa.

"De aquí vamos a seguir recorriendo escuelas con Emiliano (Sallei) para controlar que se desarrolle con total normalidad el acto electoral", señaló.

Stevanato adelantó que esperará los resultados en familia: "Después de recorrer algunas escuelas me voy a ir al hospital, tengo a mi hermana en terapia intensiva, voy a pasar a ver el parte médico. Luego voy a recorrer Maipú un poquito más y a las 6 de la tarde me voy a la sede, en donde vamos a esperar los resultados".

Además, Stevanato comentó dos cábalas que tiene los días de elecciones: "Tengo siempre las mismas cábalas: votar en familia y me dijeron que es la misma camisa", bromeó. "La camisa es cábala y acompañado de la familia que me parece que es lo más importante", resaltó.