Quién es Carolina Moisés: la nueva vicepresidenta del Senado que desafía al kirchnerismo

A los 50 años, la senadora jujeña llega como parte de un delicado entendimiento entre el oficialismo y un grupo de mandatarios provinciales del PJ que optaron por una relación pragmática con la Casa Rosada. En su caso, su referencia política es el gobernador salteño Gustavo Sáenz , con quien comparte una estrategia de autonomía frente al kirchnerismo duro.

Además, el libertario Bartolomé Abdala fue ratificado como presidente provisional del Senado, segundo en la línea sucesoria, detrás de Victoria Villarruel. Pero la novedad política fue Moisés: una peronista que ya no encaja en la cosmovisión de un kirchnerismo que se marchita cada vez más sin darse cuenta .

Moisés nació en San Pedro de Jujuy . Su padre, Julio “El Turco” Moisés, fue cuatro veces intendente de esa ciudad, concejal y una figura histórica del peronismo local. También fue detenido durante la última dictadura militar por su trabajo como abogado de sindicatos y, años después, investigado por presunta administración fraudulenta.

Carolina Moisés asumió su primera banca provincial a los 22 años, en ese momento la diputada más joven del país. Presidió la Juventud Peronista jujeña y construyó una carrera que combinó disciplina partidaria y una cuota de indocilidad. Fue diputada nacional antes de llegar al Senado en 2023, electa por la boleta de Unión por la Patria.

Cristina Fernández de Kirchner (3).jpg Los fiscales de la causa Vialidad piden que Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena en una unidad carcelaria. EFE

En sus primeros años acompañó al kirchnerismo. Más tarde, empezó a tomar distancia. La ruptura dejó de ser ideológica para volverse personal cuando Cristina Fernández de Kirchner ordenó intervenir el PJ de Jujuy. La conducción quedó en manos de Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez. La medida derivó en la suspensión de más de 300 afiliados, incluida la propia Moisés.

Ella respondió con dureza. Denunció que la intervención incumplió su objetivo de normalizar el partido y convocar a elecciones internas. Calificó las sanciones como un “grave error político” y un intento de bloquear la competencia. Judicializó el conflicto y prometió dar pelea. En público, habla de reglas democráticas; en privado, sus aliados admiten que la herida es profunda.

Convicción Federal: una bancada como declaración

El quiebre se tradujo en arquitectura parlamentaria. Junto a Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, Moisés formalizó el bloque Convicción Federal, que se desprendió del interbloque peronista.

“Este espacio va a ocupar los lugares que le corresponden a la oposición”, dijo al anunciar la nueva bancada. Y al asumir como vicepresidenta, reafirmó su identidad peronista y su compromiso con la defensa de las provincias. El mensaje fue doble: hacia afuera, institucional; hacia adentro, partidario.

Sombras y lealtades

La trayectoria de Moisés no está exenta de controversias. En 2012 protagonizó un accidente vial en el que fue acusada de haber abandonado a un motociclista y de conducir bajo los efectos del alcohol, un episodio que marcó su carrera pública.

Paradójicamente, pese a su enfrentamiento con la conducción del PJ nacional, fue una de las voces que respaldó a Cristina Fernández de Kirchner tras su condena en la causa Vialidad. Entonces sostuvo que la Justicia actuaba con “oportunismo, proscripción y venganza”. La distancia, queda claro, no es lineal.

Moisés preside además el Club Sociedad de Tiro y Gimnasia de San Pedro, un detalle que revela su anclaje territorial. Su capital político no se cocina en los pasillos de Buenos Aires, sino en una provincia donde el peronismo perdió gravitación frente al radicalismo que hoy gobierna con Carlos Sadir, tras la larga etapa de Gerardo Morales.

Carolina Moisés Senado

Su designación deja a la principal minoría del Senado sin representación en la cúpula directiva. En ese tablero, Carolina Moisés juega a dos bandas.

Es, al mismo tiempo, heredera de una tradición peronista clásica y crítica de su conducción actual. En el Senado, su figura condensa tensión en la que se encuentra el peronismo. Un movimiento que busca redefinirse sin romper del todo con su pasado.