ACDE suma una nueva representación en el país

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) inició oficialmente sus actividades en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza.

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) inició oficialmente sus actividades en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza. En el encuentro inaugural, que contó con la participación de Silvia Bulla, presidente de la entidad a nivel nacional, así como de autoridades de ACDE Mendoza, ACDE Catamarca y ACDE Tucumán, los presentes propusieron fomentar el desarrollo inclusivo de la región y el diálogo entre el sector público y privado.

“En cada lugar al que llegamos con nuestra propuesta, encontramos empresarios, emprendedores y profesionales dispuestos a caminar juntos para transformar la cultura empresarial de la Argentina”, expresó Bulla al abrir el encuentro. “Queremos trabajar con todos los sectores para promover los valores cristianos que nos identifican en el mundo de la empresa: el diálogo, el respeto, la transparencia y el cuidado de las personas y su vida en común, bajo la inspiración de nuestro fundador, Enrique Shaw ”, dijo.

Inauguración ACDE San Rafael 1 Los socios de ACDE, propusieron fomentar el desarrollo inclusivo de la región y el diálogo entre el sector público y privado. ACDE ACDE llegó a San Rafael La nueva comisión directiva de ACDE San Rafael quedó conformada por Javier Giunchi, presidente; Lucas Galla, vicepresidente y Federico Stokic, secretario, quienes asumieron el desafío de impulsar en la comunidad local los principios y la misión de la ACDE, promoviendo una economía con sentido humano y compromiso social. Tras el encuentro, se celebró una misa en la catedral local, a cargo del administrador apostólico de la diócesis de San Rafael, monseñor Marcelo Mazzitelli.