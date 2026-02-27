Anses encara el último día de pagos de febrero: consultá si te toca cobrar

La Anses cierra el calendario de pagos de febrero este viernes con las últimas acreditaciones del mes para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y la continuidad de otras prestaciones.

En esta jornada final, el organismo deposita las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo a los beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9, completando así el cronograma previsto para este grupo durante febrero.

También se efectúan los pagos correspondientes a Desempleo Plan 1 para titulares con DNI finalizado en 6 y 7. Esta prestación no concluye en febrero: el calendario se completa el 2 de marzo, cuando cobren los documentos terminados en 8 y 9 .

Como sucede todos los meses, hay beneficios que no dependen de la terminación del DNI. Permanecen disponibles las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, que pueden cobrarse dentro del período establecido sin importar el número de documento.

Anses informó que el pago de la Prestación por Desempleo finaliza el 2 de marzo con los DNI 8 y 9.

Para conocer la fecha y el lugar de cobro, los beneficiarios pueden consultar en la web oficial o en Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Anses: cuánto va a cobrar un jubilado en marzo

El aumento de marzo 2026 para los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya tiene fechas de acreditación definidas. El calendario establece qué beneficiarios cobrarán primero el haber actualizado y cómo se organiza el esquema según la terminación del DNI.

El incremento es del 2,9%, en línea con el IPC de enero. Con esta actualización, la jubilación mínima asciende a $369.636,78. Si se confirma el bono extraordinario de hasta $70.000 —aún pendiente de oficialización— el haber total podría alcanzar los $439.636,78 para quienes perciben la mínima.