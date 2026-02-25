Anses: cómo designar un apoderado paso a paso para cobrar jubilaciones y pensiones en 2026

Designar un apoderado en la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) es un trámite clave para garantizar el cobro de jubilaciones , pensiones y asignaciones cuando el titular no puede gestionarlas personalmente. La gestión permite autorizar legalmente a un tercero y evitar bloqueos bancarios, demoras o riesgos de fraude.

En 2026, el organismo mantiene habilitado un procedimiento simplificado que puede realizarse en oficinas sin turno previo si se trata de un familiar directo. La medida apunta a facilitar el acceso al cobro en casos de enfermedad, imposibilidad de movilidad o residencia en el exterior.

La normativa vigente establece que el apoderado debe ser mayor de 18 años (o menor emancipado) y cumplir con determinados requisitos según el vínculo.

Se puede designar como apoderado ante el Anses a familiares directos, representantes legales, autoridades de instituciones y entidades bancarias.

La designación formal es la única vía válida para que un tercero pueda cobrar prestaciones sin inconvenientes administrativos.

Cómo hacer el trámite para nombrar un apoderado en Anses

Para que la autorización tenga validez legal, debe realizarse presencialmente ante Anses. El paso a paso es el siguiente:

Verificar datos en Mi Anses: antes de concurrir, es recomendable ingresar al sistema y corroborar que los vínculos familiares estén actualizados. Si no figuran, habrá que presentar partidas originales (nacimiento o matrimonio).

Presentar la documentación: se debe llevar DNI original y copia del titular y del futuro apoderado.

Completar el formulario PS 6.4: en la oficina se confecciona la “Carta Poder”. Si el titular no puede firmar por impedimentos físicos, se debe adjuntar certificado médico que lo justifique.

Certificación inmediata: el agente certifica las firmas en el momento, dejando formalizada la designación.

Sistema Mi Huella: requisito obligatorio para cobrar

Una vez aprobado el apoderamiento, tanto el titular como el representante deben registrar sus datos biométricos en el sistema Mi Huella.

Este paso es indispensable para:

Cobrar por ventanilla en el banco.

Operar en tótems biométricos.

Validar identidad en gestiones presenciales.

No es necesario que ambos se presenten el mismo día para el enrolamiento. En caso de dificultades para registrar la huella (por desgaste dactilar, por ejemplo), se puede solicitar la exención mediante el formulario PF 2.9, acompañado de certificado médico.

Por qué conviene designar un apoderado en 2026

Contar con un apoderado registrado permite asegurar la continuidad del cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones, incluso ante imprevistos. Con el calendario de pagos en marcha y beneficios adicionales en liquidación, mantener la información actualizada en ANSES es fundamental para evitar demoras y garantizar que los haberes se acrediten sin inconvenientes.