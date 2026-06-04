Certificación Negativa de Anses: quiénes no pueden sacarla y cómo descargarla online

La Certificación Negativa de Anses sigue siendo uno de los comprobantes más utilizados por personas que necesitan realizar trámites sociales, acceder a subsidios o acreditar que no poseen ingresos registrados. El documento puede descargarse online y su emisión depende de una verificación automática sobre la situación laboral, previsional y social de cada solicitante.

Para tramitar la Certificación Negativa de Anses hay que cumplir ciertos requisitos.

La constancia emitida por Anses permite demostrar oficialmente que una persona no registra empleo formal, aportes previsionales ni determinadas prestaciones estatales activas dentro de las bases de datos del organismo.

El certificado suele utilizarse para:

La validación se realiza mediante controles automáticos sobre distintas bases de datos nacionales y provinciales vinculadas con empleo y seguridad social.

Quiénes no pueden obtener la Certificación Negativa

Anses impide la emisión del certificado cuando la persona registra determinadas actividades laborales o beneficios activos incompatibles con la constancia.

Entre las situaciones que bloquean la generación del documento aparecen:

Trabajo en relación de dependencia.

Aportes previsionales vigentes.

Monotributo o actividad autónoma.

Personal de casas particulares.

Prestación por Desempleo.

Becas Progresar.

Asignación por Maternidad para personal de casas particulares.

La única excepción contemplada por el organismo corresponde a quienes están inscriptos como monotributistas sociales.

Cómo sacar la Certificación Negativa de Anses

El trámite puede realizarse de manera completamente digital desde el sitio oficial del organismo o mediante la aplicación Mi Anses.

Para descargar el comprobante, el usuario debe:

Ingresar al sistema.

Completar los datos solicitados.

Seleccionar el período correspondiente.

Generar la constancia si no existen incompatibilidades.

La emisión del certificado es gratuita y no requiere asistir presencialmente a una oficina de Anses.

Cuál es la validez de la Certificación Negativa

La constancia tiene una validez de 30 días corridos desde la fecha de emisión.

Además, incorpora un código de verificación que permite comprobar su autenticidad online, sin necesidad de sellos ni firmas presenciales del organismo.