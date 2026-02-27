La Ciudad de Mendoza suma un programa para mejorar la salud y mejorar la calidad de vida

La Ciudad de Mendoza pondrá en marcha el Programa de “Rehabilitación y Readaptación Deportiva y Actividades de la Vida Diaria”, una iniciativa orientada a promover la salud , la recuperación física y el bienestar integral de la comunidad.

La propuesta comenzará a implementarse en marzo y estará destinada a personas de todas las edades, desde niños a partir de los 5 años hasta adultos mayores, con el objetivo de acompañar procesos de recuperación y mejorar la calidad de vida.

El programa se desarrollará los martes y jueves, de 8 a 11 horas, en el Gimnasio Municipal Nº 1 , ubicado en la intersección de Paso de los Andes y Sobremonte, y estará a cargo del licenciado Emiliano García, kinesiólogo especializado en rehabilitación funcional.

La iniciativa busca acompañar procesos de fortalecimiento físico y readaptación progresiva en personas que necesiten retomar la actividad deportiva o mejorar su desempeño en la vida cotidiana.

A través de un abordaje profesional y personalizado, el programa apunta a favorecer la autonomía, prevenir lesiones y optimizar la funcionalidad corporal, garantizando un seguimiento técnico adecuado en cada caso.

Evaluación personalizada y trabajo adaptado

La propuesta contempla evaluaciones individuales y una planificación específica según las necesidades de cada participante. El trabajo estará enfocado en mejorar la movilidad, la fuerza, la estabilidad y la coordinación.

De este modo, se promueve una reincorporación segura y progresiva a la actividad física, tanto en el ámbito deportivo como en las tareas diarias.

ciudad La Ciudad pone en marcha una propuesta deportiva para mejorar la calidad de vida. Prensa Ciudad de Mendoza

Inscripción, costos y alcance del programa

El programa es arancelado, con un costo que oscila entre los $15.000 y $20.000, y requiere inscripción previa de manera presencial en la administración del Gimnasio Municipal Nº 1.

Con esta iniciativa, la Ciudad de Mendoza amplía su oferta de políticas públicas vinculadas a la salud y el deporte, generando un espacio accesible para vecinos y vecinas que promueve la prevención, la recuperación y el bienestar integral.