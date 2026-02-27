La Ciudad de Mendoza suma un programa para mejorar la salud y mejorar la calidad de vida
La propuesta está orientada a fortalecer la salud, la recuperación y el bienestar de vecinos y vecinas de la Ciudad de Mendoza de todas las edades.
La Ciudad de Mendoza pondrá en marcha el Programa de “Rehabilitación y Readaptación Deportiva y Actividades de la Vida Diaria”, una iniciativa orientada a promover la salud, la recuperación física y el bienestar integral de la comunidad.
La propuesta comenzará a implementarse en marzo y estará destinada a personas de todas las edades, desde niños a partir de los 5 años hasta adultos mayores, con el objetivo de acompañar procesos de recuperación y mejorar la calidad de vida.
El programa se desarrollará los martes y jueves, de 8 a 11 horas, en el Gimnasio Municipal Nº 1, ubicado en la intersección de Paso de los Andes y Sobremonte, y estará a cargo del licenciado Emiliano García, kinesiólogo especializado en rehabilitación funcional.
Un enfoque integral para la recuperación física
La iniciativa busca acompañar procesos de fortalecimiento físico y readaptación progresiva en personas que necesiten retomar la actividad deportiva o mejorar su desempeño en la vida cotidiana.
A través de un abordaje profesional y personalizado, el programa apunta a favorecer la autonomía, prevenir lesiones y optimizar la funcionalidad corporal, garantizando un seguimiento técnico adecuado en cada caso.
Evaluación personalizada y trabajo adaptado
La propuesta contempla evaluaciones individuales y una planificación específica según las necesidades de cada participante. El trabajo estará enfocado en mejorar la movilidad, la fuerza, la estabilidad y la coordinación.
De este modo, se promueve una reincorporación segura y progresiva a la actividad física, tanto en el ámbito deportivo como en las tareas diarias.
Inscripción, costos y alcance del programa
El programa es arancelado, con un costo que oscila entre los $15.000 y $20.000, y requiere inscripción previa de manera presencial en la administración del Gimnasio Municipal Nº 1.
Con esta iniciativa, la Ciudad de Mendoza amplía su oferta de políticas públicas vinculadas a la salud y el deporte, generando un espacio accesible para vecinos y vecinas que promueve la prevención, la recuperación y el bienestar integral.