Cierran temporalmente la pileta del Gimnasio Municipal Nº 1 por obras: desde cuándo

La pileta permanecerá inhabilitada para avanzar en refacciones que optimizarán las condiciones de uso, higiene y comodidad.

Será exclusivamente de manera temporal y debido a trabajos de refacción.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó que, a partir del 1 de mayo, la pileta del Gimnasio Municipal Nº 1 permanecerá cerrada de manera temporal. El espacio está ubicado en la intersección de Paso de los Andes y Sobremonte y será intervenido con trabajos de refacción.

Desde el municipio indicaron que la medida responde a la necesidad de mejorar las instalaciones y garantizar un servicio de mayor calidad. En este sentido, destacaron que las tareas permitirán ofrecer condiciones óptimas para el desarrollo de actividades acuáticas una vez finalizadas las obras.

cierre pileta La Ciudad de Mendoza refacciona la pileta del Gimnasio Nº 1 y suspende su uso temporalmente. Prensa Ciudad de Mendoza

Asimismo, se precisó que la reapertura será comunicada oportunamente, una vez que concluyan las intervenciones previstas en el lugar.

Mejoras en la pileta del Gimnasio Nº 1 Los trabajos contemplan principalmente la renovación de baños y camarines, con el objetivo de optimizar las condiciones de uso, higiene y comodidad para todas las personas usuarias del espacio.