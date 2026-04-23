Godoy Cruz abre inscripciones para un nuevo taller de orientación vocacional gratuito

La Municipalidad de Godoy Cruz puso en marcha una nueva edición del Taller de Orientación Vocacional Ocupacional, una propuesta pensada para acompañar a jóvenes que atraviesan el proceso de elegir su camino académico o laboral.

La iniciativa es gratuita y está destinada a personas de entre 16 y 23 años que residan en el departamento. El objetivo es brindar herramientas que faciliten una elección informada y acorde a los intereses de cada participante.

En ese sentido, el programa se consolida como una alternativa de acompañamiento para quienes buscan definir su futuro con mayor claridad y respaldo profesional.

El taller busca promover la reflexión sobre intereses, habilidades y motivaciones personales. A partir de distintas dinámicas, se propone acompañar a los jóvenes en la construcción de un proyecto propio, fomentando decisiones más conscientes, autónomas y responsables.

Asimismo, el ciclo se presenta como un ámbito de escucha y orientación, donde cada participante podrá fortalecer su identidad vocacional y avanzar con mayor seguridad en la definición de sus metas.

Fechas, modalidad e inscripción

La propuesta contempla cuatro encuentros presenciales que se desarrollarán de manera semanal. El primero tendrá lugar el lunes 4 de mayo, de 12:30 a 13:30, en el Espacio Integrador Comunitario (EIC), ubicado en calle Punilla 1404, en el barrio Foecyt.

Las inscripciones son gratuitas y se realizan de forma presencial en el EIC. También se podrá acceder a información e inscripción telefónica al 261 307 9706 (solo llamadas).

El taller estará a cargo de las licenciadas Agustina Mirabella y Pía Antonuccio, quienes acompañarán a los participantes durante todo el proceso. La propuesta busca consolidarse como una herramienta clave para que las juventudes de Godoy Cruz proyecten su futuro con mayor confianza y sentido.