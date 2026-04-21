Obras en Godoy Cruz: hasta cuándo estará restringido el acceso vehicular al Hospital Lencinas y al Centro de Salud Illia

Las intervenciones en la zona del Parque Lineal Juncal modificarán la circulación y el estacionamiento, en un área de alta concurrencia diaria.

La Municipalidad de Godoy Cruz informó que, debido al avance de las obras de remodelación en la zona del Parque Lineal Juncal, se restringirá el acceso vehicular al Hospital Lencinas y al Centro de Salud Illia. La medida comenzará a regir desde el lunes 20 y se extenderá durante un período de diez días.

Durante este lapso, el ingreso a ambos centros sanitarios será exclusivamente peatonal, lo que implicará cambios significativos en la dinámica habitual del lugar. Además, el área de estacionamiento permanecerá totalmente inhabilitada, por lo que se recomienda a pacientes y personal tomar las previsiones necesarias.

Estas modificaciones responden a los trabajos que se desarrollan en el sector, los cuales buscan mejorar la infraestructura urbana y los servicios en una zona clave del departamento, caracterizada por su alta circulación diaria.

Cortes parciales y desvíos En paralelo, la empresa Aysam avanza con tareas de renovación de la red distribuidora de agua potable y del colector cloacal. Como consecuencia, se implementarán cortes parciales en media calzada sobre calle Juncal, en el tramo comprendido entre Talcahuano y Gorriti.

Desde el municipio indicaron que, debido a la habitual concurrencia en el área, se sugiere a los conductores optar por vías alternativas para evitar demoras y congestión vehicular. Asimismo, se solicita circular con extrema precaución para resguardar la seguridad tanto de los trabajadores como de los peatones.