Cuál es el primer municipio mendocino en adherir a la Ley GIRSU

Este viernes, la Municipalidad de Godoy Cruz presentó su nuevo Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) , en el marco de la adhesión del municipio a la ley provincial aprobada en la Legislatura en 2025 y reglamentada en febrero de este año .

El intendente Diego Costarelli destacó que la adhesión forma parte de un proceso de hace muchos años con un plan sostenido ambiental: “Esto requiere de algo que es súper importante: de nada sirve que sea Godoy Cruz un municipio aislado que haga acciones a nivel provincial que tengan que ver con el cuidado del ambiente”.

En esa línea, destacó que hay otros municipios que están trabajando activamente: “Lo importante es que los 18 municipios compartamos una mirada, un rumbo para cuidar el medio ambiente”, señaló el jefe comunal.

Godoy Cruz es el primer municipio en adherir a la Ley GIRSU.

Además destacó que es importante que se compartan acciones concretas de manera regional en beneficio del ambiente: “Nosotros empezamos esto en Godoy Cruz cuando pudimos hacer nuestro plan de ordenamiento territorial. Esto tiene que ver con parte de ese proceso”, señaló.

En ese contexto, el municipio presentó su Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), una herramienta estratégica que permitirá fortalecer las políticas ambientales del departamento y consolidar una gestión más eficiente, sostenible e inclusiva de los residuos.

Que es la Ley GIRSU

La norma, aprobada por la Legislatura y reglamentada a principios de 2026, define los procedimientos, responsabilidades, plazos y mecanismos de control en la gestión municipal de residuos, armonizando la ley con lo establecido a nivel nacional.

Dicha reglamentación establece también instrumentos concretos para abordar problemáticas estructurales vinculadas a la disposición final inadecuada, la persistencia de basurales a cielo abierto, la baja valorización de residuos y la heterogeneidad en la gestión municipal.

basural borbollon vertedero municipal (1).JPG Los basurales, uno de los problemas que busca solucionar la Ley GIRSU ALF PONCE MERCADO / MDZ

La reglamentación también establece un Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, el cual deberá enfocarse de manera regional y orientado a la economía circular. Además, determina los requerimientos para la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición y un Código Unificado de colores para la clasificación e identificación de fracciones de residuos sólidos urbanos.

La ley clasifica a los generadores de residuos sólidos en pequeños y grandes de acuerdo al peso generado por día y determinó la creación de un Registro Provincial de Transportistas de Residuos Sólidos Urbanos, mientras que está prevista una web para realizar un seguimiento en tiempo real del tratamiento de los residuos.