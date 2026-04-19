Un árbol de importantes dimensiones cayó sobre un complejo de departamentos en Godoy Cruz

En Godoy Cruz , el sueño de vecinos de un consorcio ubicado en La Carrodilla se vio interrumpido cuando un árbol de importantes dimensiones cayó sobre el complejo, provocando daños materiales significativos en la baranda superior y la zona de cocheras. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Según indicaron los residentes, desde el año 2024 venían reclamando al municipio la erradicación de árboles que representaban un peligro para la comunidad.

Los vecinos pedían la erradicación del árbol desde el año 2024.

"Hay una irresponsabilidad tremenda por parte del municipio, porque no actúa ni deja actuar al privado", le manifestó un vecino a MDZ , que expuso que no habían tenido respuestas para solucionar el inconveniente.

Sobre el incidente ocurrido, el vecino destacó que el impacto del árbol provocó daños en la baranda superior de los departamentos y en la zona de cocheras.

arbol caído en carrodilla 5 La caída del árbol provocó importantes daños materiales. Gentileza

Cerca de las 10:30, una cuadrilla municipal se presentó en el lugar y, con la asistencia de una grúa, procedió a retirar el árbol caído.

arbol caído en carrodilla 7

Finalmente, cabe resaltar que, afortunadamente, no se registraron heridos.