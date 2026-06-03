Llegó junio y, con el cambio de mes, muchos buscan renovar las energías del hogar . Si sentís que a tu economía le vendría bien un empujón, el Feng Shui tiene una propuesta verde para vos. Esta disciplina milenaria china asegura que la naturaleza es una de las mejores herramientas para sintonizar con la prosperidad y hay un árbol del que todos hablan cuando se refiere a finanzas.

Se trata del Árbol de la Abundancia o Portulacaria afra. Según esta filosofía, sus hojas redondas y carnosas actúan como verdaderos imanes para retener la riqueza y atraer la buena fortuna económica.

Para el Feng Shui, junio es un mes clave de transición energética. Colocar este arbolito en el lugar correcto de la casa puede marcar la diferencia en los ingresos del hogar. Los expertos en esta práctica recomiendan ubicarlo estratégicamente en la "zona del dinero", que suele coincidir con el área sureste de la vivienda.

Si no podés ponerlo ahí, la entrada principal de la casa es otra excelente alternativa. Colocarlo cerca de la puerta da una bienvenida armoniosa a la energía del dinero. Eso sí, la regla de oro de esta filosofía es que nunca debe estar en el baño ni en el dormitorio, ya que allí la energía se estanca.

Más allá del misticismo, para que el amuleto funcione debe estar sano. El Feng Shui advierte que una planta descuidada o marchita genera el efecto contrario y atrae escasez. Por suerte, este árbol es muy resistente y no requiere que seas un experto en jardinería para mantenerlo radiante.

636785660_18557856217023226_5043644912890011987_n Este es el árbol que debés tener en casa para atraer dinero en junio istockphoto

Cómo cuidar este árbol en casa

Su cuidado es bastante sencillo porque pertenece a la familia de las suculentas. Necesita mucha luz natural, idealmente sol directo durante algunas horas del día. El riego debe ser moderado: solo hay que ponerle agua cuando la tierra esté completamente seca, ya que el exceso de humedad pudre sus raíces.

Tener este árbol en casa también ofrece beneficios reales para el día a día. Las plantas mejoran la calidad del aire y reducen los niveles de estrés. El simple acto de cuidarlas nos conecta con el presente y aporta una sensación de bienestar que equilibra cualquier ambiente.

Este junio puede ser el momento ideal para sumar un Árbol de la Abundancia a tu espacio. Ya sea por seguir los consejos del Feng Shui o por el puro placer de ver crecer una planta, su presencia le dará una vibra renovada y positiva a tu hogar.