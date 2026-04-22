Mariano Toedtli y el dilema de Godoy Cruz: gana, suma... pero no convence

Hay momentos en el fútbol donde los números no alcanzan. Y Godoy Cruz está parado justo ahí.

El equipo de Mariano Toedtli es segundo en la tabla, perdió solo un partido en diez fechas y se mantiene firme como local. En otro contexto, esos datos serían motivo de respaldo automático. Pero no alcanza. No convence. No enamora. Y el hincha lo hace sentir.

El empate sin goles ante San Miguel volvió a exponer esa distancia entre lo que el equipo logra y lo que transmite. Desde las tribunas, especialmente desde las plateas, se escucharon otra vez pedidos de cambio, de reacción, incluso de salida.

¿Por qué pasa esto?

Hay una cuestión central: la identidad. El hincha de Godoy Cruz no termina de reconocer en este equipo una idea clara de juego. No logra ver un sello. Y eso, en un club que históricamente se identificó con ciertos rasgos futbolísticos, pesa.

También hay una lectura sobre la gestión de los partidos.

A Toedtli se le cuestiona la falta de impacto desde el banco. Cambios que suelen ser puesto por puesto, sin alterar demasiado el desarrollo, sin ese golpe de efecto que a veces un partido necesita. No hay sorpresa. No hay giro. Y eso genera frustración.

Pero también hay que poner el contexto sobre la mesa.

Toedtli es un entrenador en formación. Está dando sus primeros pasos en un escenario exigente, con un equipo que compite arriba y con una presión que no siempre espera procesos. Diez partidos no son una eternidad, pero tampoco son nada.

godoy cruz acassuso mariano toedtli (7) Mariano Toedtli no logra convencer al hincha tombino, Alf Ponce Mercado / MDZ

Y ahí aparece el dilema.

¿Se le exige como a un técnico consolidado o se lo acompaña en su crecimiento?

El hincha quiere resultados, pero también quiere sentirse representado. Quiere ganar, pero también quiere ver algo más. Y hoy, esa conexión no termina de aparecer.

Godoy Cruz está en una posición expectante.

El margen está.

Pero el crédito no es infinito.

Toedtli tiene los puntos.

Ahora necesita construir algo más difícil: la confianza.