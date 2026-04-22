Golpe para Alemania: una de sus figuras confirmó que no jugará el Mundial

Alemania recibió una noticia que impacta de lleno en su planificación de cara al Mundial 2026 . Serge Gnabry confirmó que no podrá formar parte del plantel debido a una lesión muscular que lo marginará de la competencia, en un momento clave tanto para su club como para la selección.

El atacante del Bayern Múnich utilizó sus redes sociales para comunicar la situación, luego de varios días de incertidumbre en torno a su estado físico tras sufrir molestias en los entrenamientos.

"En cuanto al sueño de jugar el Mundial con la selección tengo que decir que lamentablemente se ha acabado", expresó el futbolista, dejando en claro el alcance de la lesión y su consecuencia directa.

Alemania pierde a una de sus piezas clave: el mensaje que confirmó su ausencia en el Mundial.

Gnabry también se refirió al impacto emocional que le genera esta situación. "Como el resto del país, trataré de darle ánimo a los muchachos desde casa", señaló, asumiendo que acompañará al equipo a la distancia durante la competencia.

El delantero venía teniendo una temporada activa en el Bayern, con participación frecuente incluso en un rol más retrasado dentro del ataque, cubriendo ausencias en el equipo. Su lesión se produjo en uno de los entrenamientos previos al partido ante Stuttgart, en el que el club aseguró el título de la Bundesliga.

Su baja representa una pérdida importante para Alemania, que pierde a un jugador con experiencia internacional y presencia en partidos de alto nivel.