Todo sobre los Mercedes Benz GLE y GLS: motores microhíbridos y sistema MB.OS
Con una pantalla panorámica de cristal que unifica tres zonas digitales, los Mercedes abren sus pedidos oficiales tras el debut industrial en los Estados Unidos.
Mercedes Benz oficializó el estreno mundial de la renovación integral de sus SUV medianos y grandes, los Mercedes-Benz GLE y GLS. Con un paquete que abarca numerosos componentes nuevos y revisados, ambos deportivos optimizan sus niveles de potencia, refinamiento y dote tecnológica.
Mientras el GLE mantiene su posicionamiento como un pilar de versatilidad comercial, el buque de gran porte GLS consolida su jerarquía como el "Clase S de los SUV".
Propulsión mild-hybrid de 48 V: Motores eficientes y ágiles
La gama de motorizaciones de seis cilindros en línea (diésel y nafta) se electrifica con vistas a las normativas de eficiencia del futuro. La adopción de un generador de arranque integrado (ISG) aporta asistencia inteligente en el rango inferior de revoluciones que, en combinación con el sistema de turbocompresor, asegura una entrega de fuerza lineal y optimizada:
Funciones avanzadas de red: El esquema eléctrico de 48 voltios habilita estrategias de desconexión del motor de combustión en fases de planeo (marcha por inercia), efecto de asistencia (boost) en aceleraciones y recuperación de energía en desaceleraciones.
Confort acústico: El dispositivo ISG garantiza un encendido del motor sumamente veloz, silencioso y libre de vibraciones en el habitáculo.
Variantes de acceso: En el mercado europeo se habilitaron los pedidos iniciales con configuraciones como el diésel GLE 350 d 4MATIC, con una base tarifaria que arranca en los 77.365 euros en Alemania.
Entorno digital: Debut de la MBUX Superscreen y el sistema MB.OS
La experiencia a bordo se transforma por completo a través de la arquitectura electrónica heredada de las berlinas de representación de la marca. El centro de atención del panel de instrumentos es la MBUX Superscreen de serie, una superficie de cristal continua que unifica tres pantallas de 12,3 pulgadas (instrumentación, infoentretenimiento central y un display específico para el acompañante).
La gestión del ecosistema digital corre por cuenta de un hito tecnológico para la marca: el estreno del Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Este software de desarrollo propio opera como un superordenador central que vincula chips de alta capacidad con la nube de la compañía. Sus características principales incluyen:
Capa MBUX Zero Layer: Dispone la información prioritaria y sugerencias predictivas en una barra inferior configurable, evitando que el conductor deba navegar por submenús complejos.
Inteligencia Artificial y Asistente Virtual: El asistente de voz asimila diálogos de múltiples partes y recurre al conocimiento colectivo de internet para responder consultas. El sistema permite agrupar aplicaciones en carpetas personalizadas en una tienda virtual con más de 40 servicios disponibles.
Actualizaciones Over-The-Air (OTA): Todo el software del vehículo es susceptible de recibir mejoras inalámbricas remotas, lo que posibilita incorporar Extras Digitales y funciones bajo demanda (como el paquete de seguridad GUARD 360°) tiempo después de la adquisición de la unidad.
Seguridad preventiva y asistentes de conducción inteligentes
Para dar soporte a las nuevas funciones de seguridad activa y automatización, el hardware del vehículo incorpora un nuevo procesador central refrigerado por agua con reservas de potencia de cálculo preparadas para futuras actualizaciones. La lectura del entorno vial se realiza a través de un entramado de sensores periféricos compuesto por diez cámaras exteriores, cinco radares y doce sensores de ultrasonido.
En Europa, la dotación estándar contempla el paquete MB.DRIVE con control de crucero adaptativo DISTRONIC, cuyas capacidades se expanden según la legislación de cada mercado geográfico.
Maniobras automatizadas con el MB.DRIVE PARKING ASSIST
El asistente de estacionamiento eleva los estándares de precisión gracias a la interfaz hombre-máquina actualizada por la plataforma MB.OS y la definición de las cámaras de visión periférica de 360 grados:
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Detección ampliada: El sistema reconoce espacios aptos para el estacionamiento a ambos lados de la calzada con mayor anticipación, siendo capaz de identificar lugares libres incluso si carecen de demarcaciones de líneas blancas en el suelo.
Operación automatizada ágil: Realiza de forma autónoma las maniobras de estacionamiento y salida (incluso en espacios donde el vehículo fue ubicado manualmente de antemano) a velocidades de hasta 5 km/h, lo que representa un incremento del 60% en la rapidez de ejecución respecto del software precedente.