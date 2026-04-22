Fuerte medida del Gobierno de la Ciudad tras un foco de incendio en el recibimiento a puros papelitos de River ante Boca

El uso de papelitos en los recibimientos de los equipos ya no estará permitido en los estadios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión fue adoptada luego de lo ocurrido durante el último Superclásico entre River y Boca , donde se registró un incidente que motivó la intervención de los organismos de seguridad.

La medida fue tomada por el Comité de Seguridad en el Fútbol y tendrá carácter inmediato dentro del ámbito porteño. Según se informó, la resolución fue consensuada en una reunión realizada este miércoles con participación de las distintas partes involucradas.

El origen de la decisión se vincula con un hecho puntual registrado en el Estadio Más Monumental , donde una butaca de la tribuna Centenario Alta sufrió un principio de incendio tras el contacto con uno de estos elementos.

Se prendió fuego una tribuna del Monumental en la previa del Superclásico

Se prendió fuego una tribuna del Monumental en la previa del Superclásico

Para comunicar la resolución, el Comité envió una notificación a los clubes en la que explicó los fundamentos. En ese documento se señala que “aun contando el club local con protocolos de contingencia previamente aprobados y los recursos adecuados para su implementación, se produjo una incidencia que evidencia de manera concreta el potencial riesgo de ignición que dichos materiales implican en contextos de alta concentración de público”.

A partir de esta evaluación, las autoridades consideraron necesario avanzar con una restricción que elimine la posibilidad de que se repitan situaciones similares en eventos con gran concurrencia.

Alcance de la prohibición

La disposición establece, por “estrictas razones de seguridad del público asistente”, “la prohibición del uso de papelitos cortados como elemento de festejo en tribunas, plateas y demás sectores destinados al público asistente, en todos los estadios ubicados en la Ciudad”.

Además, se aclaró que “no se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos”. De esta manera, la práctica queda descartada en los encuentros que se disputen dentro de CABA.