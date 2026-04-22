Héctor Paletta, VAR del Superclásico, reveló la jugada en la que habría llamado a Darío Herrera si terminaba en gol
Tras el Superclásico, el VAR Héctor Paletta admitió qué jugada podría haber revisado y desató una nueva polémica.
Héctor Paletta rompió el silencio tras la polémica del Superclásico y dejó una frase que vuelve a encender el debate. El árbitro del VAR no solo respaldó la decisión de no sancionar penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta, sino que también hizo foco en otra jugada que generó controversia por la diferencia de criterios.
Se trata de la acción entre Maxi Salas y Ayrton Costa, en la que Darío Herrera cobró falta en ataque tras un leve contacto. Paletta explicó que, en ese caso, no pudo intervenir porque la jugada no terminó en gol, pero sorprendió al revelar qué hubiese hecho en una situación distinta: "Lo hubiese invitado a revisar", dijo, ya que el árbitro había hecho sonar su silbato una vez que la pelota salió del campo de juego.
La jugada por la que Paletta hubiese llamado a Herrera en el Superclásico
Esa declaración alimenta la discusión sobre el uso del VAR y la coherencia en los fallos. "Si bien fue distinto el contacto, ya había saltado el jugador de Boca y fue mínimo el contacto de Salas como para que simule el jugador de Boca. Por coherencia, ninguno de los dos contactos lo considero infracción en el fútbol, que es un deporte de contacto", sostuvo, marcando una línea clara respecto a ambas jugadas que quedaron bajo la lupa.
Qué dijo Paletta sobre la jugada del penal que reclamó River
Sobre el penal no cobrado en el final, Paletta fue tajante y mantuvo su postura. “Yo coincido que el brazo de Blanco sobre la espalda de Martínez Quarta, que mide 180 y pesa 80 kilos, no lo derriba de esa manera. Yo evalúo todo. Martínez Quarta se quedó tirado en el campo como si le hubiesen pegado. Es una jugada gris y decidimos respaldar la decisión de campo”, argumentó.
Y agregó: “Yo veo el contacto, pero también la exageración de Martínez Quarta. La herramienta está para cuando hay un error claro y obvio, como la mano del final del primer tiempo que en campo no se vio y nosotros llamamos”, agregó, en alusión al penal cobrado para Boca.
Lejos de bajar la tensión, sus palabras suman un nuevo capítulo a la polémica del clásico. La jugada final sigue generando ruido y ahora, con esta revelación, también queda en discusión qué hubiese pasado si otras acciones dentro del área terminaban de otra manera.