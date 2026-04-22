Héctor Paletta, el VAR del Superclásico, explicó por qué no llamó para ver el penal que reclamó todo River ante Boca
El árbitro rompió el silencio este miércoles y reveló cuál fue su interpretación del empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta.
Tres días pasaron hasta que alzó la voz el protagonista más esperado. En medio de la polémica instalada tras el Superclásico, Héctor Paletta, el encargado del VAR, rompió el silencio y sostuvo su postura: "sigo convencido de que no fue penal", afirmó.
Héctor Paletta rompió el silencio tras la polémica del Superclásico y el pedido de River
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