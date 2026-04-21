El durísimo pedido formal de River a la AFA por el arbitraje en la derrota ante Boca

El clima caliente que dejó el Superclásico sigue sumando capítulos. Tras el golpazo ante Boca , en River no se quedaron de brazos cruzados y avanzaron con un pedido formal a la AFA tras la polémica que quedó instalada en torno al arbitraje.

El club de Núñez se sintió perjudicado en la última jugada del partido en el Monumental por el empujón de Lautaro Blanco sobre la espalda de Lucas Martínez Quarta, un contacto que, según el cuerpo arbitral, fue insuficiente para cobrar penal.

Para todo River , esa acción era determinante y ameritaba una revisión. Por eso, los focos se corrieron de Darío Herrera, y apuntaron directamente a las cabinas de Ezeiza: el principal cuestionado es Héctor Paletta, a quien responsabilizan por no haber convocado al juez principal a revisar la acción del final en el monitor.

Por eso, según informó el periodista Gustavo Yarroch, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo elevó un reclamo concreto a la casa madre del fútbol argentino: que Paletta no vuelva a ser designado en partidos del Millonario.

El pedido de River se dio 48 horas después de la derrota contra el Xeneize y en un contexto caliente, marcado también por el respaldo público que recibieron los árbitros del Superclásico por parte de Federico Beligoy y Fernando Rapallini, los máximos responsables del arbitraje nacional: ambos coincidieron en que la manera de impartir justicia fue muy correcta.

La respuesta de la AFA

Más allá de esa postura, en la AFA buscaron bajar la tensión y evitar que el conflicto escale. En ese sentido, la solicitud habría sido escuchada y Paletta se alejaría de los partidos del equipo de Eduardo Coudet, al menos en el corto plazo.

Habrá que ver qué decisión se toma con Herrera, otro de los apuntados por el Millonario, mientras la polémica del Superclásico sigue sumando repercusiones y dejando tela para cortar.