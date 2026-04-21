La increíble premonición de Milton Delgado que se cumplió en el Superclásico: "Lo soñé"

El gran triunfo de Boca en el Superclásico ante River dejó muchas escenas fuertes, y una de ellas tuvo como protagonista a Milton Delgado . Cuando Leandro Paredes se preparaba para ejecutar el penal que terminaría siendo decisivo , el juvenil optó por darse vuelta y no mirar el desenlace.

La imagen no generó tanta sorpresa porque suele ser una especie de cábala para varios futbolistas, aunque esta vez no fue el caso. Con el paso de las horas, el propio volante xeneize se encargó de aclarar que hubo algo más detrás de esa decisión tan particular.

“No miré el penal, me di vuelta. Estaba mirando para el piso hasta que vi en la pantalla que gritaban el gol”, contó Delgado en diálogo con TyC Sports. Pero lo curioso llegó justo después, cuando reveló que su comportamiento estuvo condicionado por una corazonada que había tenido la noche anterior.

"No sé si soñé o pensé que había un penal en el partido y no lo tenía que mirar. Tuve ese sueño, no sabía quién lo pateaba pero sabía que había un penal y no lo miré", confesó el Pulmoncito -así lo bautizó Paredes-, para luego agregar: "Cuando está el penal, no lo miré, no sabía qué pasaba, y ahí me desperté. Por eso sabía que no lo tenía que ver".

Las ambiciones del pibe con el Xeneize

Más allá de la anécdota, Delgado atraviesa un formidable presente. Se ganó un lugar en el equipo de Úbeda a partir de su despliegue, su capacidad para recuperar la pelota y su adaptación a una posición que no era habitual para él. "Todos me ayudan y me indican. Antes no me tocaba jugar en esta posición, me tuve que adaptar, llegar al área y bueno, ahora hay que buscar el gol", apuntó, en función a su armonía con Paredes, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera.

El mediocampista de 20 años, además, dejó bien en claro cuáles son sus metas con la camiseta de Boca. "Es mucha la ilusión de ganar una Libertadores con este club. Para este club la Copa es mucho y para nosotros también. Vamos partido a partido, obvio que la ilusión y las ganas están", cerró, con la ilusión intacta por la séptima.