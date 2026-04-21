La postura de Beligoy y Rapallini sobre el arbitraje en River-Boca: ¿fue penal a Martínez Quarta?

Aunque Boca ya festejó el 1-0 en el Monumental, la polémica sigue haciendo eco en el mundo River . El empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta en la última jugada del Superclásico todavía genera opiniones divididas, sobre todo por el no llamado del VAR para revisar el posible penal.

Este martes, dos días después del partido, se conocieron las posturas más esperadas. Tanto Federico Beligoy , Director Nacional de Arbitraje, como Federico Rapallini , su gerente técnico, hicieron una evaluación sobre la actuación de Darío Herrera en el campo de juego y Hector Paletta desde la cabina de VAR.

Lo cierto es que puertas adentro de la AFA hay un respaldo absoluto al arbitraje del Superclásico. A tal punto de que, según reveló TyC Sports, lo calificaron con “8 o 9 puntos” y destacaron especialmente el buen manejo en un partido caliente y de alta exigencia.

Uno de los aspectos mejor valorados fue el criterio disciplinario. Herrera mostró 10 tarjetas amarillas -seis para River y cuatro para Boca - y logró que las cosas no se le salieran de control, algo que desde la cúpula arbitral consideran clave en este tipo de encuentros.

Beligoy lo tiene claro: Darío Herrera hizo bien en no cobrar el empujón de Blanco a Martínez Quarta en la última del River-Boca.

¿Fue penal para River en la última jugada?

En cuanto a la jugada más discutida de la noche, la opinión también fue muy clara: entienden que el VAR actuó correctamente al no intervenir, ya que no había imágenes que aportaran algo diferente a lo que el juez principal había visto en cancha.

De hecho, durante el propio Superclásico, Herrera ya había marcado su interpretación: consideró que el empujón de Blanco no tuvo la intensidad suficiente para provocar la caída y que Martínez Quarta exageró el contacto. En definitiva, Beligoy y Rapallini, los dos máximos responsables del arbitraje argentino, creen que la decisión de no cobrar penal para River fue correcta y así se lo hicieron saber.