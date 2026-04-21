El optimismo de Gustavo Álvarez, DT de San Lorenzo, tras el empate sin goles ante Vélez: "El plantel me muestra un crecimiento en lo táctico"

Gustavo Álvarez analizó el 0-0 entre San Lorenzo y Vélez y se mostró confiado en clasificarse a los playoffs pese a estar afuera de los 8 a dos fechas del final.

En un partido cerrado y con pocas chances de gol por lado, el San Lorenzo de Gustavo Álvarez igualó 0-0 frente al Vélez de Guillermo Barros Schelotto en el Nuevo Gasómetro por la fecha 15 del Torneo Apertura. Con este resultado, el Ciclón no se pudo meter en el top 8 de la zona A (se ubica 9° y está afuera por diferencia de gol) mientras que el Fortín se aseguró su lugar en las instancias eliminatorias.

Tras concluir el partido en el Bajo Flores, el entrenador azulgrana habló en conferencia de prensa y al ser consultado sobre si el club se meterá entre los 16 mejores equipos del certamen local, mostró mucho optimismo con cumplir uno de los principales objetivos de la temporada.

El optimismo de Gustavo Álvarez tras el empate de San Lorenzo frente a Vélez “Soy optimista con respecto a la clasificación. Lo que depende de nosotros soy optimista por lo que me muestra el equipo desde lo individual y desde lo colectivo. Nos vamos a enfrentar a dos equipos durísimos: uno jugando Copa Libertadores (Platense) y el otro (Independiente) que viene con un crecimiento de menos a más y sacando muy buenos resultados en los últimos cuatro partidos", sentenció el DT azulgrana.

Gustavo Álvarez se mostró optimista de que San Lorenzo pueda clasificar a los playoffs X @HablemosDeSL

"Serán dos finales que las vamos a jugar de a una con el partido de copa (Santos) en el medio. Hay una diferencia de 14 horas en la programación del partido ante Platense (se pasó al viernes 24 a las 21.30), pero hay que aceptarlo. Me parece que queda más en el medio de los dos partidos (ante Vélez y Santos) por lo que, una vez más, nos recuperaremos física y mentalmente y llegaremos 10 puntos a la final que tenemos el viernes”, añadió el Profesor de cara a los próximos compromisos del Ciclón.