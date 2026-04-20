El emotivo homenaje de San Lorenzo al Papa Francisco en vísperas del primer aniversario de su fallecimiento

San Lorenzo recibirá a Vélez por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 en el Nuevo Gasómetro, en una jornada que estará marcada por un homenaje especial al Papa Francisco , a pocos días de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

Para la ocasión, el Ciclón utilizará una camiseta con un parche alusivo al Sumo Pontífice, reconocido hincha azulgrana. El diseño incluye su silueta junto a una paloma de la paz con un ramo de laurel y la referencia al año de su muerte, en un gesto que refuerza el fuerte lazo entre el club y Jorge Bergoglio.

Además, desde las redes oficiales difundieron el anuncio del partido con una imagen cargada de simbolismo. En ella aparece una valija con la inscripción “J.M. Bergoglio”, en alusión a su viaje al Cónclave de 2013, que contiene objetos representativos como un rosario, un crucifijo, su carnet de socio, una camiseta del club y recuerdos del histórico equipo de 1946, conocido como el Terceto de Oro.

La imagen también incluye una revista El Gráfico con la portada de René Pontoni, ídolo de aquel equipo, junto a otros elementos que reflejan su identidad y su pasión por San Lorenzo. El cierre está acompañado por una frase que quedó marcada entre los hinchas: "Y que gane San Lorenzo".

No es la primera vez que el club lo recuerda. En 2025, poco después de su fallecimiento, en el Pedro Bidegain se desplegó un telón homenaje y se realizaron distintos gestos simbólicos, como el uso de un parche y un minuto de aplausos, que volvieron a repetirse como muestra de afecto y pertenencia.