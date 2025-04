Torrico con el Papa: su descuido antes de conocerlo y el pedido de Francisco

El mundo está de luto por el deceso del Papa Francisco. El argentino apagó sus luces a los 88 años, aunque su legado quedará para siempre. Claro que el argentino tuvo un vínculo importante con nuestro país, con el fútbol y con Mendoza. Fanático de San Lorenzo de Almagro, Sebastián Torrico fue el punto en común entre el Vaticano y nuestra provincia.

El encuentro fue luego del título local de 2013 que tuvo al arquero del Ciclón siendo fundamental con dos tapadas claves en la recta final de la competencia: el penal a "Chiqui" Pérez en el partido contra Boca y el disparo a quemarropa de Allione a poco de terminar el encuentro ante Vélez.

El mendocino con Francisco, el primero de los dos encuentros que tuvo con él.

Como parte de la delegación del Cuervo que viajó a Italia para conocer a Francisco, el Cóndor confesó al regreso dos anécdotas imborrables: la primera, al olvidarse los guantes que le obsequió luego, y la segunda, con la frase que el por entonces Papa le dedicó en el final.

"Mi representante me llamó llegando al Aeropuerto de Ezeiza y me preguntó sino le llevaba ningún regalo. Le dije que no, y él me acercó los guantes", reconoció, tiempo después, Torri. "Es increíble todo lo que genera, me di cuenta ahí y cuando volvimos al país por la repercusión que tuvo", recordó.

Claro que lo más fuerte ocurrió casi al cierre del encuentro de esa Audiencia privada, cuando Francisco les pidió a todos los integrantes de San Lorenzo un deseo especial: "Vamos por otro milagro", haciendo referencia a una nueva pelea de título para el equipo de sus amores.

Ese milagro deportivo llegó un año más tarde, con la obtención de la Copa Libertadores, algo que volvió a repetir el ritual del encuentro: una comitiva de San Lorenzo de Almagro viajó a llevarle el trofeo, entre los que estuvieron el mendocino, Tinelli, Buffarini y Pichi Mercier, entre otros.