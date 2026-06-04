Murió José Sanfilippo: su pelea en TV con Goycochea y el origen del "lástima a nadie" de Maradona

El fútbol argentino está de luto: este jueves por la mañana a los 91 años murió José Francisco Sanfilippo , histórico goleador y leyenda de San Lorenzo . Tras conocerse la noticia, San Lorenzo le brindó una despedida en las redes sociales al Nene, ídolo del club y máximo goleador de la institución con 205 goles.

A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestro corazones. Gracias por tanto, Nene. pic.twitter.com/FzeIzXXisF

Tras descollar en San Lorenzo , el delantero vistió las camisetas de Boca, Banfield, Nacional de Uruguay, Bangú y Bahía de Brasil, antes de retornar al Ciclón para jugar sus últimos partidos antes del retiro. También jugó en la Selección argentina, disputó dos Mundiales (Suecia 1958 y Chile 1982) y con la Albiceleste ganó la Copa América de 1957 en Perú.

Tras su gran trayectoria deportiva, José Sanfilippo tuvo un perfil alto que lo llevó a vivir dos episodios mediáticos que quedaron marcados en la historia de la televisión: su fuerte cruce con Sergio Goycochea en 1993 y su pelea con Ruggeri y el Bambino Veira que derivó en la recordada frase de Diego Armando Maradona : "Lástima a nadie, maestro".

El martes 7 de septiembre de 1993, dos días después del histórico 5-0 de Colombia a la Selección argentina, que llevó al equipo del Coco Basile a disputar un repechaje ante Australia para clasificarse al Mundial de Estados Unidos 1994, el Nene fue invitado a Tiempo Nuevo, el recordado programa político de Telefé, con la conducción de Bernardo Neustadt. En aquella emisión, el histórico goleador de San Lorenzo compartió una mesa de debate con Sergio Goycochea, arquero en esa fatídica tarde-noche del Monumental, y una frase Sanfilippo detonó el escándalo.

Al analizar el partido, el Nene lanzó una cruda y desmedida crítica contra Goyco que quedó marcada en la historia de la TV argentina: "Pibe, usted se comió todos los amagues... Le hicieron cuatro goles en el mismo palo... En la mayoría de las jugadas se tiró con los pies hacia adelante, los arqueros generalmente se tiran de costado... Analice bien el tape y podrá sacar muchas conclusiones, verá que no estoy equivocado", le espetó sin pelos en la lengua, mientras el arquero cerraba con fuerza su puño izquierdo, sin emitir comentario alguno.

La despiadada crítica de José Sanfilippo a Sergio Goycochea X @playnrecsports

Fue tal la polémica que se generó, que Carlos Bilardo, que estaba viendo el programa de TV en su casa, se subió a su auto y salió disparado para el estudio de Telefé para defender al arquero de la Selección argentina que venía de ser subcampeón del mundo en Italia 90 y bicampeón de la Copa América en Chile 91 y Ecuador 93. "Yo no estoy contento porque Colombia juega bien, tampoco estoy de acuerdo con Sanfilippo. ¿Qué le tiene que dar consejos a Goycochea? ¿Quién es?", apuntó de entrada el Narigón.

"Soy un goleador que vos no fuiste, tengo la capacidad para decirlo", respondió el histórico delantero de hoy 88 años. Pero haciendo oídos sordos, Bilardo siguió: "Acá el jugador (Goycochea) públicamente no tiene que hablar. Si vino es para colaborar, no es para sacarle defectos. Él tendrá que hablar con Basile, no que 48 horas después lo maten", respondió. Y le dijo a Goyco: "Vos tenés que levantarte e irte". Finalmente, el programa se fue a una pausa y cuando regresó se lo vio a Neustadt en pantalla teniendo una charla política con Federico Storani.

"Lástima a nadie, maestro", la recordada frase de Maradona a Sanfilippo

Febrero de 2001 regaló uno de los momentos más recordados de los programas deportivos de la TV argentina. Luego del triunfo de Racing por 2-0 sobre San Lorenzo, el programa El Equipo de Primera reunió a varios protagonistas del fútbol nacional para analizar la actualidad del Ciclón. Sin embargo, todas las miradas se las llevó la sorpresiva aparición de Diego Maradona, quien ingresó al estudio en medio de una ovación y una lluvia de papelitos que hizo vibrar al público presente.

La discusión se centró en la salida de Óscar Ruggeri de San Lorenzo y el inicio del ciclo del entrenador chileno Marcelo Pellegrini. En ese contexto, José Sanfilippo protagonizó un fuerte intercambio con Ruggeri y con Héctor Veira. Primero fue el exdefensor quien atacó al exdelantero, al tratarlo de "piedra", o sea, de provocar mala suerte, a lo que el Nene le devolvió: "Yo seré piedra, pero vos no tenés vergüenza". Y redoblando la apuesta, se dirigió a Veira, quien también había criticado al exgoleador: "El señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima".

Fue entonces cuando Maradona pidió la palabra y dejó una reflexión que quedó grabada en la memoria colectiva. En defensa de Veira, el Diez lanzó: "Lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro. Si vos le tenés bronca, lo querés pelear, pelealo, tenele bronca. Pero lástima, a nadie". Una sentencia que fue inmediatamente celebrada por el público presente en el estudio, que coreó "Maradooo, Maradooo". Como broche de oro de una noche cargada de momentos memorables, el ídolo argentino cerró el programa haciendo jueguitos sentado en su silla, demostrando una vez más su talento y carisma inigualables, logrando que todos sonrieran, desde Ruggeri hasta Sanfilippo.