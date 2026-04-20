La tajante decisión de Gustavo Álvarez con un futbolista de San Lorenzo que era titular con Ayude

Gustavo Álvarez, entrenador de San Lorenzo, tomó una firme postura con un futbolista que venía siendo titular y tenía mucho rodaje con el anterior DT.

Luego de lo que fue el vital triunfo por 2-0 ante Deportivo Cuenca por Copa Sudamericana, San Lorenzo vuelve al ruedo este lunes a las 19:30 cuando reciba al Vélez de Guillermo Barros Schelotto en el Nuevo Gasómetro por la fecha 15 del Torneo Apertura.

De cara a este compromiso más que importante para los dirigidos por Gustavo Álvarez (necesitan ganar para meterse en puestos de playoffs), el entrenador del Ciclón tomó una tajante medida con Ignacio Perruzzi, futbolista que era titular y una pieza clave con Damián Ayude: lo colgó y no lo convocó por segundo partido consecutivo.

Nachito Perruzzi ingresó hoy a 13 del final. Foto: Instagram Nacho Perruzzi Nacho Perruzzi no fue convocado por segundo partido consecutivo en San Lorenzo. Foto: Instagram Nacho Perruzzi

Gustavo Álvarez borró a Ignacio Perruzzi Perruzzi venía sumando mucho rodaje con Ayude, pero desde la lllegada de Álvarez al banco azulgrana todo cambió. A pesar de que fue titular ante Riestra, luego fue suplente y sumó 11 minutos contra Recoleta, por la Copa Sudamericana, y 33' en el triunfo ante Estudiantes por el Apertura.

No obstante, en el empate sin goles ante Newell’s, el mediocampista fue el banco y no ingresó, pero todo cambió en el partido ante Deportivo Cuenca. Allí, el DT de San Lorenzo decidió que no integrará la lista de convocados y lo mismo ocurrió para este compromiso contra el Fortín, en una clara muestra de que perdió mucho terreno.