La tajante decisión de Gustavo Álvarez con un futbolista de San Lorenzo que era titular con Ayude
Gustavo Álvarez, entrenador de San Lorenzo, tomó una firme postura con un futbolista que venía siendo titular y tenía mucho rodaje con el anterior DT.
Luego de lo que fue el vital triunfo por 2-0 ante Deportivo Cuenca por Copa Sudamericana, San Lorenzo vuelve al ruedo este lunes a las 19:30 cuando reciba al Vélez de Guillermo Barros Schelotto en el Nuevo Gasómetro por la fecha 15 del Torneo Apertura.
De cara a este compromiso más que importante para los dirigidos por Gustavo Álvarez (necesitan ganar para meterse en puestos de playoffs), el entrenador del Ciclón tomó una tajante medida con Ignacio Perruzzi, futbolista que era titular y una pieza clave con Damián Ayude: lo colgó y no lo convocó por segundo partido consecutivo.
Gustavo Álvarez borró a Ignacio Perruzzi
Perruzzi venía sumando mucho rodaje con Ayude, pero desde la lllegada de Álvarez al banco azulgrana todo cambió. A pesar de que fue titular ante Riestra, luego fue suplente y sumó 11 minutos contra Recoleta, por la Copa Sudamericana, y 33' en el triunfo ante Estudiantes por el Apertura.
No obstante, en el empate sin goles ante Newell’s, el mediocampista fue el banco y no ingresó, pero todo cambió en el partido ante Deportivo Cuenca. Allí, el DT de San Lorenzo decidió que no integrará la lista de convocados y lo mismo ocurrió para este compromiso contra el Fortín, en una clara muestra de que perdió mucho terreno.
Los números de Nacho Perruzzi en San Lorenzo
Ignacio Perruzzi, de 21 años, disputó 36 partidos en la Primera del conjunto de Boedo y tuvo un pasado por las juveniles de la Selección argentina. Su contrato con la institución azulgrana vence en diciembre de 2027 y la gran pregunta es: ¿Podrá volver a ser una opción para el DT?