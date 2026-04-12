La tajante sentencia del DT de San Lorenzo tras el empate sin goles ante Newell's: "No hay excusas"

Gustavo Álvarez se mostró muy disconforme con el empate de San Lorenzo ante la Lepra en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. Mirá lo que dijo.

En un pobre partido por parte de ambos equipos, San Lorenzo se llevó un punto de su visita al Coloso Marcelo Bielsa. El equipo comandado por Gustavo Álvarez mostró un flojo nivel ante un pobre Newell’s, quien atraviesa una fuerte crisis institucional y está en la anteúltima posición en la zona A, y terminó empatando 0-0.

Esta era una gran oportunidad para el Ciclón de volver a sumar de a tres y meterse entre los primeros 8 de su zona, pero no lo aprovechó y quedó en la 9° posición (afuera de los playoffs por el momento).

La bronca de Gustavo Álvarez tras el empate de San Lorenzo en Rosario Es por ello que a la hora de analizar el partido, Gustavo Álvarez se mostró muy disconforme tras el empate ante los dirigidos por Kudelka: “La sensación del punto es insuficiente. Me parece que cuando dominamos tenemos que ser más profundos por banda. No somos decisivos ni determinantes por fuera. Y por dentro nos falta ese pase final. Tenemos que llegar más y ser más contundentes . Para eso, hay que generar lo primero”, fue la autocrítica del DT.

La bronca de Gustavo Álvarez tras el empate de San Lorenzo en Rosario X @TyC_Sports “Lamento los empates. Siento que en los tres podíamos haber ganado. Y en el que más sufrimos (ante Estudiantes LP), ganamos. Lejos de un balance conformista, es positivo”, añadió.