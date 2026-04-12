En un partido aburrido, San Lorenzo y Newell's empataron 0-0 en Rosario

San Lorenzo y Newell's protagonizaron un partido muy flojo en el Coloso Marcelo Bielsa y se repartieron puntos por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Newell's y San Lorenzo igualaron sin goles en Rosario, en un encuentro correspondiente a la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura. Ambos equipos, que necesitaban sumar de a tres, tuvieron muy pocas situaciones claras para quedarse con el triunfo.

En la previa, todo apuntaba a que iba a ser un entretenido encuentro, ya que ambos equipos llegaban con rachas relativamente buenas y con la necesidad de sumar de a tres.

San Lorenzo no pasó del cero ante Newell's y dejó pasar la chance de sumar de a tres San Lorenzo, que llegó a los seis partidos sin perder, estaba ante la posibilidad de llegar a los 20 puntos y escalar hasta la cuarta posición. Ahora el Ciclón, que es dirigido por Gustavo Álvarez se tendrá que conformar con finalizar la fecha en el noveno lugar y fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Newells-San Lorenzo Newell's y San Lorenzo no rompieron el cero en Rosario. X @SanLorenzo Newell's, por su parte, llegaba en levantada ya que después del desastroso inicio en el Torneo Apertura, había cosechado dos triunfos seguidos que le permitieron tomar un poco de respiro con respecto a la zona de descenso.

Sin embargo, ninguno de los dos equipos demostró la ambición necesaria para jugársela por el triunfo y en todo momento prefirieron no tomar mayores riesgos, lo que derivó en un encuentro con muy pocas situaciones claras de gol.