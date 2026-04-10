Presenta:

Deportes

|

Andrés D'Alessandro

La polémica frase de Andrés D'Alessandro que hizo estallar a los hinchas de River y San Lorenzo

Andrés D'Alessandro repasó su trayectoria y dejó una declaración que no cayó bien en dos de los clubes donde jugó.

MDZ Deportes

Andrés DAlessandro habló de su carrera y una frase no cayó nada bien en River y San Lorenzo.&nbsp;

Andrés D'Alessandro habló de su carrera y una frase no cayó nada bien en River y San Lorenzo. 

@SCInternacional

El exfutbolista Andrés D'Alessandro volvió a quedar en el centro de la escena tras una declaración que generó incomodidad entre hinchas de River Plate y San Lorenzo, dos de los clubes donde dejó su huella.

En una entrevista en ESPN F90, el Cabezón hizo un repaso de su carrera y, si bien se mostró conforme con su recorrido, dejó una frase que rápidamente se viralizó: “Repetiría todo. No me puedo arrepentir de nada. Si me preguntás, me hubiese gustado jugar en un club grande... Real Madrid, Barcelona... y sí, obvio, no te voy a mentir. Pero no me arrepiento de nada”.

El Cabezón D'Alessandro lanzó una frase sobre su carrera y generó ruido en River y San Lorenzo

Andrés D´Alessandro y una deuda pendiente que le quedó de su etapa como futbolista

Andrés D´Alessandro y una deuda pendiente que le quedó de su etapa como futbolista

El recorte no tardó en circular y generó reacciones inmediatas. Muchos hinchas interpretaron sus palabras como un ninguneo hacia los clubes argentinos en los que jugó, lo que provocó críticas en redes sociales.

D’Alessandro es un ídolo en Brasil por su paso en Inter de Porto Alegre, pero también dejó su marca en el fútbol argentino, especialmente en River, donde surgió y se consolidó como una de las grandes promesas de su generación.

Más allá de la intención, lo cierto es que la frase abrió el debate y volvió a poner su nombre en discusión. Una declaración que, en tiempos de redes, no tardó en amplificarse y generar repercusiones.

Archivado en

Notas Relacionadas