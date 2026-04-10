La polémica frase de Andrés D'Alessandro que hizo estallar a los hinchas de River y San Lorenzo

Andrés D'Alessandro repasó su trayectoria y dejó una declaración que no cayó bien en dos de los clubes donde jugó.

Andrés D'Alessandro habló de su carrera y una frase no cayó nada bien en River y San Lorenzo.

El exfutbolista Andrés D'Alessandro volvió a quedar en el centro de la escena tras una declaración que generó incomodidad entre hinchas de River Plate y San Lorenzo, dos de los clubes donde dejó su huella.

En una entrevista en ESPN F90, el Cabezón hizo un repaso de su carrera y, si bien se mostró conforme con su recorrido, dejó una frase que rápidamente se viralizó: “Repetiría todo. No me puedo arrepentir de nada. Si me preguntás, me hubiese gustado jugar en un club grande... Real Madrid, Barcelona... y sí, obvio, no te voy a mentir. Pero no me arrepiento de nada”.

El Cabezón D'Alessandro lanzó una frase sobre su carrera y generó ruido en River y San Lorenzo Andrés D´Alessandro y una deuda pendiente que le quedó de su etapa como futbolista Andrés D´Alessandro y una deuda pendiente que le quedó de su etapa como futbolista ESPN El recorte no tardó en circular y generó reacciones inmediatas. Muchos hinchas interpretaron sus palabras como un ninguneo hacia los clubes argentinos en los que jugó, lo que provocó críticas en redes sociales.

D’Alessandro es un ídolo en Brasil por su paso en Inter de Porto Alegre, pero también dejó su marca en el fútbol argentino, especialmente en River, donde surgió y se consolidó como una de las grandes promesas de su generación.