El grupo de River en la Sudamericana tuvo un batacazo que puede jugarle a favor al equipo de Coudet

El Grupo H de la Copa Sudamericana que integra el River del Chacho Coudet tuvo su primer batacazo y esto podría beneficiar a los de Núñez.

Tras igualar 1-1 frente a Blooming en su estreno en la Copa Sudamericana, el River de Chacho Coudet recibió una gran noticia que podría jugarle a favor en un futuro y es que Carabobo dio el gran batacazo al imponerse por 1-0 a Red Bull Bragantino, el rival que se perfila para pelearle el primer puesto del Grupo H al Millonario.

Con un gol del argentino Ezequiel Neira, el equipo venezolano logró quedarse con los tres puntos ante los brasileños y se treparon a lo más alto de la cima del Grupo H. Además, en la próxima jornada buscarán dar otro batacazo cuando visiten al elenco de Núñez en el Monumental (miércoles 15 de abril a las 21:30 hora de Argentina).

Carabobo dio el golpe y venció a Red Bull Bragantino Carabobo dio el batacazo y venció 1-0 a Bragantino X @DSports El motivo por el cual el batacazo de Carabobo beneficiaría a River Para River, el resultado puede leerse como positivo, aunque su verdadero alcance dependerá de lo que haga el equipo de Eduardo Coudet en las próximas jornadas. El conjunto de Núñez tendrá una rápida chance de reafirmar esa sensación cuando reciba al conjunto venezolano, en un duelo clave para empezar a marcar el pulso del grupo.

Más adelante, el calendario le impondrá una prueba de mayor exigencia: el 30 de este mes deberá viajar a Bragança Paulista para enfrentarse a Bragantino. Ese compromiso aparece en el horizonte como determinante, especialmente pensando en la pelea por el primer puesto. Una buena cosecha en ambos encuentros podría posicionar al Millonario con mayor margen y confianza en la competencia.