El picante comentario de Ander Herrera sobre la hinchada de River a días del Superclásico: "Hay muchos tiktokers"

Ander Herrera palpitó el choque entre Boca y River en el Monumental e hizo una peculiar observación sobre el público de Núñez que se hizo viral.

A 10 días de este trascendental duelo, que puede ser determinante para los dos rivales pensando en los playoffs, Ander Herrera comenzó a palpitarlo y a subir la temperatura en la previa. Es que en las últimas horas se hizo viral una peculiar observación que hizo del público millonario al compararlo con el xeneize.

Ander Herrera comparó las hinchadas de Boca y River Ander Herrera comparó las hinchadas de Boca y River "Aquí hay mucho pique con River porque ha habido influencers y tiktokers en su cancha. Los hinchas de Boca los cargan con eso. Es que en Argentina se respeta mucho al hincha de toda la vida", apuntó el volante español en una entrevista con El Boro, marcando un contraste entre ambas parcialidades.

"Acá el abuelo va con su hijo o su nieto a disfrutar del partido, a animar a tu equipo, y no se pierde el tiempo con el teléfono. Eso crea una esencia de fútbol de verdad, con el que yo he crecido y el que a mí me gusta", agregó a continuación para redondear las diferencias.