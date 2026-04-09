El picante comentario de Ander Herrera sobre la hinchada de River a días del Superclásico: "Hay muchos tiktokers"
Ander Herrera palpitó el choque entre Boca y River en el Monumental e hizo una peculiar observación sobre el público de Núñez que se hizo viral.
Falta cada vez menos para el primer Superclásico del 2026. Por la fecha 15 del Torneo Apertura, River Plate y Boca Juniors se enfrentarán el próximo domingo 19 de abril desde las 17 horas en el Monumental. Un choque que promete y mucho a partir de las grandes levantadas de ambos equipos en los últimos partidos.
A 10 días de este trascendental duelo, que puede ser determinante para los dos rivales pensando en los playoffs, Ander Herrera comenzó a palpitarlo y a subir la temperatura en la previa. Es que en las últimas horas se hizo viral una peculiar observación que hizo del público millonario al compararlo con el xeneize.
Ander Herrera comparó las hinchadas de Boca y River
"Aquí hay mucho pique con River porque ha habido influencers y tiktokers en su cancha. Los hinchas de Boca los cargan con eso. Es que en Argentina se respeta mucho al hincha de toda la vida", apuntó el volante español en una entrevista con El Boro, marcando un contraste entre ambas parcialidades.
"Acá el abuelo va con su hijo o su nieto a disfrutar del partido, a animar a tu equipo, y no se pierde el tiempo con el teléfono. Eso crea una esencia de fútbol de verdad, con el que yo he crecido y el que a mí me gusta", agregó a continuación para redondear las diferencias.
En la misma sintonía, dio detalles de lo que le tocó vivir durante el año y medio que lleva en el país: "Ya hace un año y medio que estoy en La Boca, es una experiencia muy bonita, la pasión que se vive es única. Respeto a los futbolistas que al final de su carrera se van a Oriente priorizando temas económicos, pero yo priorizo la pasión", aseguró Herrera.